Президент Франции Эммануэль Макрон отказывался применять термин «государство — спонсор терроризма», который президент Украины Владимир Зеленский использовал в отношении России. Об этом сообщает Le Parisien.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Нам не нужны какие-либо термины, чтобы применять санкции против России», — сказал он.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что Макрон отказался от данного шага в связи с экономическими интересами Франции. Иные также считают, что кого стоит признать государствами-террористами, так это страны ЕС и США.

«Неужели здравый смысл?» — недоумевает Inessa P.

«Они бы и рады признать, так ведь как потом газ у террористической России покупать? Неловко получится», — смеется Алиса T.

«И рыбку съесть и костью не подавиться? Ай да Макрон!» — иронизирует Elena.

«Скоро уже осень, а там и зима, газ очень нужен. А Украина — это уже не актуально, да и денег на неё много надо тратить», — отметила Olga.

«Ну хоть что-то трезвое», — отреагировала Olga E.

«В Донецк пусть съездят, посмотрят, кто террорист», — призвал «Гарант», указывая на обстрелы Донецка украинским боевиками.

Никита Третьяков ИА REGNUM Лицей № 5 города Донецка после обстрела ВСУ

«Иначе и для Франции найдется преступление как для страны-террориста. Ливию вспомним и этого хватит», — отметил один из участников обсуждения.

«В Ливию не хочет отправить судей?» — с сарказмом поинтересовалась Liudmila M.

«Зима не за горами», — пишет Олег.

«Остатки осознанности?» — поинтересовался Max P.

«Зеленский в истерике вешает ярлыки от отчаяния, думая, что Европа будет повторять его спесь, но им на Украину плевать, — важно выразить поддержку и кивать головой, а за слова придется отвечать, а это им надо?» — недоумевает 84 399.

«Макрон отлично понимает, что утрата им большинства в парламенте и растущее недовольство бизнеса и всех слоев населения могут привести к социальному взрыву и тогда ему не усидеть, либо придётся прибегнуть к куда как более жестким мерам, чем это делалось ранее с «желтыми жилетами». Как знать, не приведёт ли все это к очередной французской революции?» — написала Ирина К.

«Это Украина — государство-террорист. Разве это нормально — хвалиться тем, что устраивают взрывы в подъездах, на улицах?» — задалась вопросом Nataly P.

«Завтра будет другое брехать, им верить нельзя», — комментирует Фрося.

«Дело в том, что в эту игру можно играть вдвоем. Давайте признаем США и весь ЕС террористами? За Югославию, за Ирак, Ливию, Сирию и т.д.», — предложил Павел А.

«Макрон испугался, что даже позвонить будет некому», — иронизирует Jj.

«Ибо у самих рыло в пуху», — подытожила Tatyana.