Пользователи соцсети обсуждают ситуацию, в которой оказалась девушка — жительница Орска Оренбургской области. Орчанка утверждает, что стала жертвой домашнего насилия. Её избил бывший супруг якобы на глазах у бывшей свекрови. Девушка лишилась четырёх зубов, на лице теперь будет шрам.

Николай Касаткин. Кто. 1877

Видео внешнего вида до избиения и после него орчанка выложила в интернете. Девушка ищет помощи и защиты. Она намерена наказать насильника.

«Честно, я уже попрощалась с жизнью. Теперь я урод без четырёх зубов и со шрамом на лице. Человек, если можно его так назвать, изуродовал меня. Поставил крест на моей личной жизни и добавил в неё кучу комплексов. Я это так оставлять не хочу», — оставила запись девушка.

По её словам, семья распалась из-за того, что бывший супруг злоупотреблял спиртным и часто распускал руки. Когда ребёнку исполнилось полгода, Ольга вышла на работу. Однако это вызвало недовольство у свекрови и мужа. Муж считал, что жена ходит не на работу, а на встречи с другими мужчинами.

Орчанка сообщила, что во время насилия смогла сделать рассылку по телефону и подруга вызвала полицию. Когда полицейские прибыли на место, то экс-супруг и его мать пытались спрятать избитую девушку в комнате.

В пресс-службе УМВД по Оренбургской области заявили, что в настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. «Подозреваемый будет привлечен к уголовной или административной ответственности в зависимости от степени тяжести полученных травм», — сказали в ведомстве.

Richard Bistrong Камера СИЗО

Большинство пользователей соцсети, обсуждающих ситуацию, жалеют девушку. «Девочка… Маленькая такая, молоденькая совсем… Сил тебе, дорогая! Очень жестоко! Но слава Богу, что жива осталась! Что успела рассылку сделать и попросить о помощи! А ведь сколько вот таких беззащитных и слабых девочек погибает, став жертвой семейного насилия», — отметил один из комментаторов.

«Бедная девочка, такие твари специально находят слабых, маскируются сначала под порядочных», — вторит другой пользователь интернета.

«Любовь зла, девочка полюбила козла! Главное, чтобы теперь козла изолировали от нормальных людей», — отметила Елена Д.

«Жесть, конечно, это очень низко. Я удивляюсь, в наше время и это не первые случаи. Тут не бухаешь, не куришь, работающий, рукастый и не урод вроде и не можешь найти друг друга. Вас, девушки, может, такие магнитом тянут, а потом результат налицо», — недоумевает Алексей В.

«А есть такие, которые ещё и к мужьям возвращаются после подобного. Вот, что ещё хуже», — оставил запись Александр.

Комментаторы призывают свидетелей происшествия откликнуться, чтобы насильник понёс наказание.