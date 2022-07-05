«Бедная девочка» — соцсеть обсуждает жестокое избиение девушки экс-супругом
Пользователи соцсети обсуждают ситуацию, в которой оказалась девушка — жительница Орска Оренбургской области. Орчанка утверждает, что стала жертвой домашнего насилия. Её избил бывший супруг якобы на глазах у бывшей свекрови. Девушка лишилась четырёх зубов, на лице теперь будет шрам.
Видео внешнего вида до избиения и после него орчанка выложила в интернете. Девушка ищет помощи и защиты. Она намерена наказать насильника.
«Честно, я уже попрощалась с жизнью. Теперь я урод без четырёх зубов и со шрамом на лице. Человек, если можно его так назвать, изуродовал меня. Поставил крест на моей личной жизни и добавил в неё кучу комплексов. Я это так оставлять не хочу», — оставила запись девушка.
По её словам, семья распалась из-за того, что бывший супруг злоупотреблял спиртным и часто распускал руки. Когда ребёнку исполнилось полгода, Ольга вышла на работу. Однако это вызвало недовольство у свекрови и мужа. Муж считал, что жена ходит не на работу, а на встречи с другими мужчинами.
Орчанка сообщила, что во время насилия смогла сделать рассылку по телефону и подруга вызвала полицию. Когда полицейские прибыли на место, то экс-супруг и его мать пытались спрятать избитую девушку в комнате.
В пресс-службе УМВД по Оренбургской области заявили, что в настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. «Подозреваемый будет привлечен к уголовной или административной ответственности в зависимости от степени тяжести полученных травм», — сказали в ведомстве.
Большинство пользователей соцсети, обсуждающих ситуацию, жалеют девушку. «Девочка… Маленькая такая, молоденькая совсем… Сил тебе, дорогая! Очень жестоко! Но слава Богу, что жива осталась! Что успела рассылку сделать и попросить о помощи! А ведь сколько вот таких беззащитных и слабых девочек погибает, став жертвой семейного насилия», — отметил один из комментаторов.
«Бедная девочка, такие твари специально находят слабых, маскируются сначала под порядочных», — вторит другой пользователь интернета.
«Любовь зла, девочка полюбила козла! Главное, чтобы теперь козла изолировали от нормальных людей», — отметила Елена Д.
«Жесть, конечно, это очень низко. Я удивляюсь, в наше время и это не первые случаи. Тут не бухаешь, не куришь, работающий, рукастый и не урод вроде и не можешь найти друг друга. Вас, девушки, может, такие магнитом тянут, а потом результат налицо», — недоумевает Алексей В.
«А есть такие, которые ещё и к мужьям возвращаются после подобного. Вот, что ещё хуже», — оставил запись Александр.
Комментаторы призывают свидетелей происшествия откликнуться, чтобы насильник понёс наказание.