Страны G7 намерены ограничить цены на российскую нефть, введя так называемый ценовой потолок. Об этом говорится в коммюнике по итогам саммита «Большой семёрки», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

На встрече в германском Эльмау лидеры США, Канады, Германии, Франции, Великобритании, Италии и Японии договорились изучить возможность запрета на транспортировку топлива из России, проданного по цене выше той, которую укажут эти страны. Они также призвали другие страны присоединиться к своим действиям.

Инициаторы надеются, что «ценовой потолок» позволит снизить доходы Москвы от продажи нефти, которые в последнее время растут, несмотря на санкции. По мнению аналитиков, благодаря росту цен на энергоносители прогнозируемый доход РФ от нефтедобычи в 2022 году увеличится на 45% по сравнению с 2021 годом.

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Новость об итогах саммита «Большой семёрки» активно обсуждают наблюдатели в Италии. Пользователи соцсетей опасаются, что ограничения приведут к ещё большему подорожанию бензина, и сомневаются в умственных способностях лидеров G7.

«А они спросили, согласен ли Путин?» — пошутила Мария Розария Ди М.

«Любопытно, что цену товара будет определять покупатель, а не продавец. Действительно, любопытно… что кто-то может искренне верить в это», — отметил Габриеле М.

«Кто-нибудь может подсказать этим умникам, что китайцы и индийцы, возможно, постараются использовать для транспортировки свои корабли и свои страховые фирмы? Что они тогда собираются делать, перехватывать в море корабли?» — недоумевает Маттео П.

nato.int Саммит G7. Брюссель. 2022

«Ограничение цен… Цены на товары устанавливаются продавцом в динамике спроса и предложения. Покупатель волен не покупать продукт, если он не считает соотношение его цены и качества адекватным, но продавец также может не продавать свою продукцию, если не считает адекватным предлагаемую цену. Где наши каудильо изучали экономику, в университете Тираны?» — также задаётся вопросом Клаудио Б.

«Настоящая правда заключается в том, что вы не можете ввести санкции против того, кто вас кормит, согревает, даёт электричество и позволяет ездить вашим автомобилям. Наоборот, те, кто санкционирует, — голодают», — пишет Джузеппе М.

«Между прочим, они исходят из убеждения, что Москва, сбрасывая штаны, будет продавать нефть и газ по той цене, по которой скажут. Они сидят на наркотиках», — считает Андреа С.

«Подождите, пока они прекратят поставки газа. Тогда вам придётся бежать», — заметил Мауро Д.

«Очень скоро Россия заблокирует его навсегда, как только будет завершено соглашение с Индией и Китаем», — добавил Базиле М.

«Давайте введём санкции против России, но так, чтобы мы сами пострадали больше. Как в сериале, давайте убьёмся, пока нас не убили», — прокомментировал Маурицио С.

«Сейчас я поеду с друзьями в автосалон и скажу им, что мы установили ценовой потолок на машины и я хочу купить новый Mercedes за 10 тыс. евро. Если они откажутся, то они террористы и шантажируют нас», — издевается Джованни В.

«Шутники планетарного масштаба», — заключил Марино С.

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