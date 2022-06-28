Искусственный «дефолт», который не заметили ни жители России, ни фондовый рынок и который никак не сказался на курсе рубля, не остался без внимания популярных телеграм-каналов. Все они отметили абсурдность сложившейся ситуации, когда плательщик готов рассчитаться по своим обязательствам, но ему не дают это сделать.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«Весь этот театр абсурда похож на выездные гастроли дурдома. В России наконец-то произошел «дефолт», 104 года пришлось «ждать», и дождались! В 1998 году произошел дефолт по внутреннему долгу, тогда как по внешнему долгу дефолт по долгам Российской Империи был в 1918», — сообщил телеграм-канал Spydell_finance.

Как верно подметил автор поста, всё «уперлось» в символическую выплату процентов по долгу на сумму около 100 млн долларов, платеж по которой Минфин США заблокировал еще в конце мая. Срок отсрочки был месяц, 27 июня ничего не изменилось — и России объявили «дефолт», несмотря на все попытки осуществить выплаты.

«Абсурд ситуации в том, что избыточные доходы Минфина России за первые 5 месяцев по нефтегазу составляют 2,53 трлн рублей. Внешний долг России по внешним облигационным займам — 36,2 млрд (долларов — прим. ИА REGNUM), около 18 млрд — у иностранных кредиторов. ЗВР России — 582 млрд (долларов — прим. ИА REGNUM). Дефолт при полной платежеспособности заемщика произошел впервые в мировой истории», — удивленно отмечает Spydell_finance.

ТГ-канал напомнил, что Министерство финансов России всеми возможными способами пыталось осуществить выплаты. Для этого даже придумали специальную схему «проценты и долги за валюту через рубли» по аналогии «газ за рубли». Однако и здесь Запад не позволил выполнить заемщику взятые на себя обязательства. В итоге с валютой успокоились и решили платить только в рублях, а далее кредиторам предлагалось конвертировать полученные средства как они сами того пожелают.

«Во всем этом идиотизме ускользает конечная цель США. Собственно, чего они добиваются, чем они хотят испугать Россию? Очередными санкциями, закрытием рынков капитала, кредитными рейтингами, попыткой представить к выплате сразу 18 млрд долларов, от чего Россия испугается, поморщится, но все равно оплатить не сможет? Западный рынок капитала, кредитные рейтинги — все это было актуально в старой парадигме, когда Россия пыталась выстраивать инвестиционный климат, заигрывая с иностранными партнерами, чтобы получить от них инвестиции, кредитные линии и спрос на долги. Этот мир закончился, начался новый мир вне токсичной зоны стран Запада», — считает администратор телеграм-канала.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство финансов России

По его мнению, угрозой экспроприации финансовых и материальных активов США также не могут испугать Москву, потому что Россия заморозила достаточно иностранных активов.

«Экспроприируют российские ЗВР? Тогда мы можем обнулить весь объем акций в свободном обращении, которые в собственности иностранных инвесторов, на сумму свыше 10 трлн рублей по текущим ценам. В дефолте нет вообще никаких проблем — это просто замечательно, это то, что «доктор прописал» в нынешней абсурдной конфигурации. Чем быстрее отвяжемся от этого токсичного, безумного мира — тем лучше», — подытожил Spydell_finance.

Аналогичную точку зрения высказали и другие телеграм-каналы. Причем многие из них обратили внимание, что объявление искусственного «дефолта» по внешнему долгу России никак не сказалось на экономике страны и благосостоянии её населения.

«Интересно, кто-нибудь из Вас заметил, что вчера Россия оказалась в состоянии дефолта? Нет? Вот и я не заметил. А между тем это факт. Вернее, это «факт», для потерявших критическое восприятие реальности, обанкротившихся западных «элит», которые таким образом пытаются прикрыть свои провалы в экономической войне против России», — сообщил телеграм-канал «Мир сегодня с Юрий Подоляка».

По мнению телеграм-канала «Кремлевская прачка», на фоне всех происходящих событий уместнее говорить о дефолте США, а не России. По его мнению, уже сейчас видны тенденции надвигающегося краха долларовой системы, связанного с уже почти непрерывной эмиссией ничем не обеспеченной денежной массы.

«Обсуждая непрохождение майской выплаты РФ по облигациям в размере нескольких сотен миллионов долларов, никто не обращает внимание на относительно неприметное, но формально открытое всем желающим цифровое табло на здании Манхэттэна (Нью-Йорк) с быстро растущими цифрами, означающими долг США по заимствованиям для федерального бюджета страны. Эта цифра составляет около 30 триллионов долларов и нарастает со скоростью около 2 млн долларов в минуту. Таким образом, 100-миллионнный «долг» РФ, из-за которого геополитические противники подготовили «дефолт» и соответствующую информационную истерию, исчезающе ничтожен по своему размеру госдолгу США перед всем миром», — справедливо заметил автор поста.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Тем временем иностранные инвесторы, которые из-за санкций так и не смогли получить выплаты по российским суверенным еврооблигациям, решают вопрос о том, добиваться ли компенсации по этим бумагам. Владельцы не менее 25% выпущенных бумаг, объединившись, могут предъявить долг к погашению «без дополнительных формальностей», сообщил своим подписчикам телеграм-канал «Банкста».

«Однако, как отмечает Bloomberg, инвесторы могут не торопиться с решением, так как условия выпусков облигаций предполагают, что срок давности по таким требованиям пройдет только через три года с даты платежа. Если в течение этого времени с России снимут санкции, выплаты купонов по облигациям в валюте будут снова возможны. Несмотря на то, что российские суверенные облигации «Россия-2026» и «Россия-2036» объявили дефолтными, неизвестно, кто будет координировать ускорение их погашения. В проспектах этих выпусков доверительный управляющий не указан. Бумаги размещали и продавали российские банки, а международные финансовые институты не имеют права предоставлять им из-за санкций», — рассказал ТГ-канал.

«Доллар не заметил дефолта в России и упал до значений 2014 года. За грязную зелёную бумажку дают 51,8 рубля, его европейский коллега опустился ниже 54,6. Очень впечатлены мощью западных финансовых санкций. С нетерпением ждём новых», — иронично прокомментировал последствия «дефолта» России телеграм-канал «Выпускайте Z Кракена».