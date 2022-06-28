Преклонение киевского режима перед всем иностранным не имеет границ. Наверное, даже туземцы в период эпохи Великих географических открытий не преклонялись перед «белыми людьми» в столь раболепной форме, как это происходит сейчас на Украине. Причем касается это всех сфер жизни и армия здесь не исключение.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и США

Любой, кто читал украинские телеграм-каналы, знает, с каким упоением они рассказывали о скорой поставке западных реактивных систем залпового огня (РЗСО), уделяя особое внимание американскому комплексу HIMARS. Не хватит слов передать то остервенение, с которым простые пользователи Telegram из Украины писали в своих чатах обещания бить из этого оружия по российским городам, уничтожать население и «ровнять с землей» жилые дома. И вот долгожданный для всех украинских людоедов день настал — иностранные РЗСО поступили на территорию их страны и уже активно применяются вооруженными силами Украины (ВСУ).

Defense. gov HIMARS

«Украинские СМИ утверждают, что американские системы залпового огня M142 HIMARS уже находятся в составе ВСУ на Донбассе», — сообщил телеграм-канал «Русский Демиург».

Правда, особого результата эта «чудотехника» пока не принесла. Не то чтобы, попав на фронт, сказочная карета обернулась в тыкву. Безусловно, американский военпром способен производить опасное оружие. Другое дело, что маркетинг в этом случае идёт впереди технологий и ожидания «диванных войск» Украины от HIMARS оказались явно завышены.

«Что касается HIMARS, эта установка имеет платформу, которая может использовать ракеты дальностью до 80 км. Они ничем не отличаются от российского «Града». Это дает возможность говорить, что у нас аналоги есть. Если у них появятся ракеты с дальностью до 300 км, то тогда мы сможем говорить об их опасности», — приводит слова военного эксперта Андрея Кошкина телеграм-канал «Иди и смотри».

О том, насколько разрушительный эффект имеют иностранные РЗСО, рассказал телеграм-канал «Старше Эдды». Его автор с первых дней спецоперации находится в самом эпицентре военных событий и одним из первых оказался под обстрелом HIMARS. Подробностями ощущений от пережитого он поделился со своими подписчиками.

«Украина сообщает о первом применении РСЗО Химарс на Донбассе. Судя по всему, ваш покорный слуга со-товарищи и были теми самыми ребятами, кто первыми испытал на себе удар американского комплекса. Я долго думал и сомневался, что по нам отработала батарея 155. Слишком странная воронка (похожа на дыру от сваи), нет характерного воя прилета, сейчас нашли осколки, они не похожи на осколки снарядов ствольной артиллерии, плюс ко всему мгновенно начинающиеся пожары, что тоже служит одним из признаков реактивного снаряда. Что могу сказать. Несмотря на крайне неприятные впечатления в тот момент, когда находишься в эпицентре, выжить там вполне себе можно. И не только выжить, но и сохранить здоровье», — написал «Старше Эдды».

По словам автора поста, украинские военные нанесли удар из иностранной РЗСО по гражданскому объекту — больнице, в которой находились мирные жители. В этой связи очевидец военных преступлений ВСУ призвал не делить украинских боевиков на «злых неонацистов» и «простых солдат», поскольку вся военная машина киевского режима фактически превращена в монолитный инструмент террора.

«Нет никаких отдельных от ВСУ «украинских нацистов», есть только солдаты ВСУ. Именно они, а не какие-то мифические укронацисты стреляют по мирным городам, госпиталям, пытают и убивают наших пленных и мирных жителей. Потому и спрашивать надо с любого, кто надел военную форму», — высказал своё мнение «Старше Эдды».

Более комплексно к оценке поставленных на Украину западных РЗСО подошел телеграм-канал «Кирилл Каминец Z». По его мнению, представление о боевой мощи HIMARS слишком завышено, а сама система во многом уступает современным российским реактивным установкам.

«По поводу HIMARS. Ничего волшебного в этой РСЗО нет. Чуть получше «Урагана», чуть похуже «Смерча» или тем более «Торнадо». Стреляет ракетами М30/31, т.е. такими же, как РСЗО М270. Дальность стрельбы — 70 км. Кстати, 70 км это если действительно дадут ракеты М30/31. Но по предыдущим поставкам мы знаем, что американцы в этом плане довольно жадные — они спокойно могут и поставить старенькие М26, тогда дальность падает до 30-45 км (в зависимости от модификации). Когда говорят про 300 км, подразумевается ОТРК MGM-140 ATACMS. У HIMARS можно снять боекомплект из обычных ракет и заменить на одну ATACMS. Но. Эти ракеты больше не производятся в США (причём с конца нулевых), а то, на что их хотят заменить, ещё не пошло в войска», — написал автор поста.

Army.mil Пуск ракеты ATACMS

По его мнению, западные страны передали Украине ограниченное количество реактивных систем залпового огня, которые по своим параметрам в общем и целом ничем не лучше того, что и так было на вооружении у Киева. Разница лишь в том, что эти поставки сопровождались громкими заявлениями и активной рекламой американского оружия в СМИ.

«Эти поставки не покрывают даже боевые потери Украины, причём далеко не покрывают и совершенно точно не дадут им каких-то необыкновенных преимуществ. Ужасно раздражает, что многие из наших блогеров и журналистов подыгрывают сказке про волшебное западное оружие. В плане РСЗО мир сильно дальше советско-российского ВПК не ушёл, американское — не значит лучшее, особенно когда это касается видов вооружения, которые у них не являются приоритетными. А эту сказку придумали западные журналисты и лоббисты, чтобы вкачать побольше денег в свои ВПК», — подытожил «Кирилл Каминец Z».