Последние несколько дней вести с полей спецоперации не могут не радовать всех жителей России. Освобождение новых населенных пунктов в ЛНР и ДНР, окружение многотысячных группировок войск киевского режима, прорывы, кадры разбитых колонн украинской техники не оставили места пессимизму в сердцах самых заядлых скептиков. Но даже на фоне таких масштабных успехов одна новость вызвала настоящее ликование среди миллионов пользователей российского сегмента Telegram.

Пьер Поль Прюдон. Правосудие и Божественное возмездие, преследующие Преступление. 1808

Речь идет о ликвидации группы иностранных наемников в районе города Лисичанск. Казалось бы, проходная новость — «дикие гуси», как принято называть наймитов, воюющих за деньги на чужой земле, гибнут под огнем российской артиллерии тысячами.

ИА REGNUM Иностранные наемники на Украине. 17.06.2022

Но внимание к этому случаю привлек не сам факт ликвидации очередной группы «солдат удачи», а к их персонам. Как сообщило Министерство обороны России, в этот раз удалось отследить местоположение граждан Грузии из числа боевиков, убивших пленных российских солдат в Киевской области.

Видео этих зверств получило широкую огласку в российском сегменте Telegram. На опубликованных в марте кадрах было видно, как группа российских военных лежит со связанными руками лицом в асфальт. Обилие крови в районе головы указывает на то, что каждому из них перерезали горло после того, как они добровольно сдались в плен под обещания соблюдать в отношении них нормы международного права.

Российские пользователи быстро сумели вычислить личности военных преступников. В их числе оказались и представители военизированных формирований, укомплектованных гражданами Грузии. И вот спустя три месяца возмездие совершилось — российские воины выследили и досыта накормили свинцом тех, кто упивался своей вседозволенностью, истязая пленных.

«26 июня в ходе боев в 3-х км от Лисичанского нефтеперерабатывающего завода Луганской Народной Республики российскими подразделениями уничтожены две диверсионно-разведывательные группы наемников, общей численностью 14 боевиков», — сообщил телеграм-канал «Рыбарь» со ссылкой на официальное заявление Минобороны России.

Лисичанский НПЗ. (сс) gas sever

Первая группа была «интернациональной» и состояла из граждан различных европейских государств. Вторая — включала в себя только наемников из Грузии, входивших в специальное подразделение в составе украинских вооруженных сил, отметил автор поста.

«В рядах данного бандформирования воюют преимущественно уголовники. Уничтоженные грузинские боевики причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте этого года. Минобороны России обладает информацией по каждому наемнику, причастному к издевательствам и убийствам наших военнослужащих. Мы их нашли и покарали», — отметил ТГ-канал.

Позже в сети стали появляться подробности произошедшей ликвидации военных преступников. Со ссылкой на грузинские и украинские сообщества в социальных сетях российские телеграм-каналы поделились информацией о том, что серьезные ранения под Лисичанском получил один из главарей грузинских наемников.

«Нацист получил травмы головы, рук, ног и глаз. Он находится в тяжёлом состоянии. По предварительным данным, любитель похвастаться оружием в соцсетях попал под артиллерийский обстрел. В результате чего его ненаглядная винтовка SCAR 16, а также экшн-камера, на которую он снимал видео, были повреждены, как и их хозяин», — сообщил телеграм-канал «Иди и смотри».

Читая сводки с полей сражений, поражаться приходится не только героизму и мужеству российских военных, но и их человечности. Казалось бы, любая армия мира после зверств грузинских наемников над пленными солдатами не брала бы никого из них в плен. Однако человечность всегда была свойственна русским воинам, и с годами это не изменилось. Поэтому ни у кого не возникло удивления, когда в телеграм-каналах стала появляться видеозапись с пленным наемником из Грузии, который подорвался на собственной мине и был взят в плен армией России. В российском плену никто не подверг его пыткам. Напротив, боевику оказали первую медицинскую помощь.

«Боевик из Грузии попал в плен к российской армии, после того как вместе с сослуживцами в БМП подорвался на собственном минном поле. Солдат утверждает, что он якобы проживал в Черниговской области. При этом боевик долго не мог вспомнить свой адрес и в итоге назвал неразборчивое название села в Черниговской области и адрес больницы в самом Чернигове. Поэтому, скорее всего, этот грузин — иностранный наемник. Пленный грузин, как и все остальные украинские пленные, ругает свою власть и обеспечение», — сообщил телеграм-канал Readovka в комментарии к видео с пленным боевиком.