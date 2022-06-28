Американское издание POLITICO 24 июня 2022 года опубликовало статью под названием «Подслушано: посол России говорит о войне на Украине и «еврейских парнях» в кафе Milano». Публикация посвящена встрече 23 июня 2022 года в вашингтонском ресторане посла России в США Анатолия Антонова, бывшего посла США в Афганистане Залмая Халилзада и Дмитрия Саймса, президента и исполнительного директора Центра национальных интересов (Center for the National Interest).

Алексндр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Репортёр POLITICO сидел рядом, подслушивал и делал заметки. Его стенограмма разговора за столом изложена в публикации. Не будем вдаваться в подробности разговора. Сам факт того, что журналист POLITICO «случайно» оказался рядом, вызывает обоснованные сомнения.

Позже Дмитрий Саймс заявил POLITICO следующее: «Мне ясно, что вы даже не поняли, о чём был весь разговор. Действительно, вы были недостаточно близко, чтобы слышать разговор достаточно хорошо, чтобы иметь возможность объективно сообщить о нём».

New America Дмитрий Саймс

Однако мы посмотрим на вопрос с точки зрения причинно-следственных связей. Следует заметить, что Центр национальных интересов издаёт журнал The National Interest. В этом журнале 18 июня 2022 года, за пять дней до встречи Антонова, Халилзада и Саймса, появилась статья Дэвида Т. Пайна (David T. Pyne) под названием «Предлагаемый мирный план по прекращению российско-украинской войны». Процитирую данный план с небольшими сокращениями:

«Мирный план из пятнадцати пунктов по прекращению войны на Украине

1. Украина внесёт изменения в свою конституцию, чтобы стать постоянно нейтральной. Её независимость, нейтралитет, национальный суверенитет и территориальная целостность будут гарантированы постоянными членами Совета Безопасности ООН и обусловлены соблюдением Украиной условий мирного соглашения. Взамен Россия признает легитимность нынешнего правительства Украины.

2. Украина признает воссоединение России с Крымом в 2014 году и отказывается от всех намерений вернуть его силой или иным образом.

3. Россия выведет все свои вооружённые силы на позиции, которые они занимали до вторжения, в том числе из Харьковской, Запорожской и Херсонской областей, но за исключением Донбасса, где новая линия контроля между Россией и Украиной будет пересмотрена на линию контроля, существующую на момент выполнения этого соглашения.

4. К сентябрю 2022 года будет проведен всенародный референдум по всему региону Донбасса, включая Луганскую и Донецкую области, о том, желают ли их граждане стать независимыми или вернуться под украинский контроль. Этот референдум будет проведён соответствующими правительствами Луганской и Донецкой областей по обе стороны линии контроля и будет контролироваться ООН или другими нейтральными международными наблюдателями. Независимо от результатов референдума, Украина соглашается снова сделать русский одним из своих официальных языков.

5. Россия поддержит заявку Украины на вступление в Европейский союз.

6. Украина навсегда приостановит все связи с НАТО, включая военных инструкторов, обмены и совместные военные учения, а также все поставки оружия НАТО, за исключением стрелкового оружия. Кроме того, Украина запретит размещение войск или баз НАТО на своей территории. Украина также согласится прекратить своё членство в программе НАТО «Партнёрство во имя мира» и расторгнет своё соглашение о стратегическом партнёрстве с США от ноября 2021 года.

7. Украина сократит свои сухопутные войска не более чем до 150 000 военнослужащих на действительной службе и максимум до 100 000 военнослужащих в резерве.

8. Украина соглашается уничтожить все свои «ударные системы» под наблюдением России. Кроме того, Украине должно быть запрещено разрабатывать оружие массового уничтожения, включая ядерное, биологическое или химическое оружие, и она должна закрыть все двадцать шесть из её финансируемых США лабораторий биологических исследований в течение шести месяцев после подписания этого соглашения и разрешить российским инспекторам доступ к лабораториям, чтобы убедиться, что они закрыты.

9. Все военнопленные, беженцы и любые гражданские лица, находящиеся в плену, будут возвращены в свои соответствующие страны, а их обращение и уход будут регулироваться положениями Женевской конвенции.

10. Ни одна из сторон не будет выплачивать никаких репараций и никаких международных трибуналов по военным преступлениям. Любые трибуналы по военным преступлениям должны проводиться странами, к которым принадлежат войска-нарушители.

11. Соединённые Штаты и Европейский союз согласятся предоставить крупномасштабную экономическую помощь для содействия процессу восстановления Украины.

12. После подписания настоящего соглашения будут восстановлены полноценные дипломатические отношения между Россией и Украиной, а также между Россией и всеми странами НАТО.

13. После выполнения настоящего мирного соглашения обеими сторонами все экономические санкции, введенные против России после вторжения, будут немедленно отменены, и любые государственные и частные российские финансовые и экономические активы, которые были арестованы, будут возвращены их владельцам. При условии соблюдения Россией его условий обе стороны соглашаются нормализовать торговые отношения в течение двенадцати месяцев с момента подписания этого соглашения.

14. Соединённые Штаты и НАТО должны предоставить письменные гарантии того, что НАТО никогда не будет расширяться на восток в дополнительные бывшие советские республики или вдоль границ России (например, Финляндия). В обмен на эти гарантии Россия согласится на вступление Швеции в НАТО, а также любой другой европейской страны, которая не граничит с Россией и желает вступить в альянс.

15. Россия и НАТО соглашаются начать обсуждения по включению России в архитектуру безопасности Европы, продлить Договор о ядерных силах средней дальности (РСМД) и провести переговоры о последующем соглашении по Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

Последующее соглашение к ДОВСЕ сократит количество американских, западноевропейских войск НАТО и российских войск и баз в Восточной Европе. Это будет включать в себя все страны, вступившие в НАТО после 1999 года, а также Белоруссию и Украину, и снизит численность войск до менее чем 9000 человек с каждой стороны.

Это соглашение предусматривает, что в случае, если Россия ещё больше сократит или даже ликвидирует своё военное присутствие в Белоруссии и продолжит соблюдать условия своего мирного соглашения с Украиной, тогда Соединённые Штаты и западноевропейские члены НАТО также сократят или ликвидируют своё объединённое присутствие войск и закроют все базы в странах Балтии, Польше, Румынии, Венгрии и Словакии, чтобы соответствовать выводу российских войск из Белоруссии.

Это потенциально вернет Восточную Европу к статус-кво, существовавшему до саммита в Варшаве в июле 2016 года. В рамках этого соглашения Соединённые Штаты также согласятся вывести все противоракетные ракеты Aegis Ashore и демонтировать свои объекты противоракетной обороны Aegis Ashore в Редзиково, Польша, и Девеселу, Румыния, в обмен на вывод всех российских систем доставки, способных нести ядерное оружие, из Белоруссии».

Очевидно, что такой мирный план совершенно не отвечает национальным интересам России. Украина — это исконно русская земля, и Россия не должна торговаться с США по поводу того, что принадлежит ей по праву.

Украина Сергей Васильковсий. Деревенская улица на Украине. 1900-е

Кроме того, никакие устные и письменные соглашения Запада с Россией не соблюдаются и не стоят даже бумаги, на которой исполнены. Любое соглашение по Украине — это отложенная интенсивная и очень кровопролитная война в будущем. Только физический (военный) контроль всей территории Украины позволит России соблюсти свои национальные интересы.

Мирный план был намеренно процитирован очень подробно, чтобы было понятно, откуда ноги растут. Анализ текста наводит на неприятную мысль, что его автором не может быть исключительно американская сторона. Детальная проработанность документа по ряду моментов указывает на причастность к его разработке так называемой российской партия мира.

Российская партия мира характеризуется в первую очередь желанием вернуться в ситуацию до 24 февраля 2022 года, т.е. до начала специальной военной операции на Украине. Она готова практически на любые договорённости с Западом по украинскому кризису, чтобы вернуть свою прежнюю жизнь с отдыхом в Куршавеле и на Лазурном берегу, с зарабатыванием денег в России и складированием их в западных странах.

Ещё одна важная деталь. Почётным председателем совета директоров Центра национальных интересов является Генри Киссинджер, американский государственный деятель, дипломат, бывший госсекретарь США.

Напомню, 23 мая 2022 года Генри Киссинджер по видеосвязи выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария). Часть его выступления была посвящена украинскому кризису. Он предложил сделать Украину нейтральным государством, а разделительной линии в идеале вернуть прежний статус-кво. А теперь обратите внимание на «Мирный план из пятнадцати пунктов по прекращению войны на Украине», это его основные положения.

Таким образом, вырисовывается цепочка из видимых трёх событий: 23 мая — выступление Генри Киссинджера в Давосе и его предложения по урегулированию украинского кризиса, 18 июня — публикация в журнале The National Interest «Мирного плана из пятнадцати пунктов по прекращению войны в Украине», 23 июня — встреча в вашингтонском ресторане Анатолия Антонова, Залмая Халилзада и Дмитрия Саймса. Можно назвать эту ситуацию поэтапной реализацией замысла Генри Киссинджера по Украине.

Таким образом, часть более умеренного американского истеблишмента предлагает России совершенно неприемлемый план урегулирования вооружённого конфликта на Украине.

Очевидно, что нам не нужна нейтральная Украина. По большему счёту нам нужна Украина в составе Российской Федерации. Предложенный Генри Киссинджером план не отвечает национальным интересам нашей Родины и не соответствуют поставленным президентом России Владимиром Путиным задачам, которые необходимо выполнить в ходе специальной военной операции на Украине.