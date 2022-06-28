Сообщение Североатлантического альянса о том, что турецкое руководство согласилось принять Финляндию и Швецию в НАТО и уже идёт подготовка к церемонии подписания соглашения между Турцией, Финляндией и Швецией, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 28 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Эрдоган в своём амплуа. Фигаро!» — написал Сергей Л.

Многие пользователи не были удивлены, что именно этим и завершится вся эта свистопляска со строптивой Турцией во главе.

«Турки такие турки. В своём привычном репертуаре. Это их неизменная политика на протяжении сотен лет: долго-долго набивать себе цену, а потом выгодно продаться Западу. Не удивило такое решение», — указывает Валерия М.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

Некоторые комментаторы отмечают, что у Турции не было иного выбора, просто турецкому президенту хотелось показать всему альянсу, что он что-то да значит, и поэтому с ним следует считаться.

«Сразу было понятно, что Турция одобрит рано или поздно. Зачем только клоунаду устроили — непонятно», — пишет Юрий П.

«Эрдоган порвался. Для меня это было ожидаемо, вообще не удивительно. Так и думала. Да и фиг с ними. Главное, что у России есть армия и флот! Сила и мощь!» — поделилась своим мнением Ирина П.

Часть людей полагает, что для Российской Федерации нет большого интереса к расширению НАТО в сторону Швеции и Финляндии, потому что наша страна была озабочена только опасным соседством с неадекватной бандеровской Украиной.

«Что с того, что Финляндия и Швеция будут в НАТО? России как-то всё равно на это. Главное, чтобы это не Украина была», — написала Мария П.

«Все прекрасно это понимали, да и абсолютно по барабану их псевдовступление. А базы они там свои тыкать не начнут, ибо боятся. Им остаётся только кривляться подобными провокациями», — считает Лапка В.

Ряд пользователей указывает на то, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО — это формальный процесс, потому что альянс уже долгие годы осуществляет свою активность на территории этих государств.

«Финляндия и Швеция уже давным-давно были под НАТО, просто это особо не афишировалось. Теперь будет всё официально и контингент альянса станет больше. Категорических изменений не предвидится. Просто НАТО будет больше тратить денег на содержание своей армии в Восточной Европе. Командование в Западной Европе будет недовольно сокращением финансирования», — поделился своим мнением Ринат А.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Нашлись и те, кто отмечают, что отныне у финнов и шведов жизнь будет не такой спокойной и беззаботной.

«Теперь на улицах скандинавских городов будет не так спокойно, как ранее. Пусть скажут спасибо своему руководству, а также Эрдогану, который не стремится быть в их русофобской компании, будучи тем не менее русофобом. Дураков нет. Россия не собирается нападать на Финляндию и Швецию, а отношения с Российской Федерацией у этих стран будут попросту уничтожены», — предрекает Виктор Л.

Напомним, 28 июня пресс-служба Североатлантического альянса сообщила о том, что турецкое руководство согласилось принять Финляндию и Швецию в НАТО. Отмечается, что уже идёт подготовка к церемонии подписания соглашения между Турцией, Финляндией и Швецией.