Снимки и координаты центров принятия решений в западных странах, сделанные из космоса спутником «Ресурс-П», которые были опубликованы в официальном Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос», вызвали бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 28 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM США И Россия

(сс) Vitaly V. Kuzmin Макет спутника «Ресурс-П» на МАКС-2013.

«Потому что Россия всегда готова постоять за себя, и правильно делает!» — считает Эльвира Ф.

Многие пользователи пришли к выводу, что такие снимки должны продемонстрировать Западу, что они находятся под постоянным прицелом российских спутников, в том числе и военных.

«Хороший троллинг, годный. Думаю, что западные «партнёры» намёк поймут быстро и правильно», — поделился своим мнением Onur P.

«Вот это мне нравится! Прикалываться над ними точно надо! Они уже достали! С серьезными рожами несут галиматью, чушь собачью! И пусть не расслабляются», — написала Лидия М.

Некоторые комментаторы надеются, что снимки из космоса должны стать пищей для ума для западных военных, которые сильно разгорячились в последнее время и могут натворить глупостей.

«Пришло время задуматься, уважаемые западные партнёры», — обращается Александр Х.

«Вот это правильно! Может быть, они поймут намёк, а то больно чересчур границы переходят. Вообразили, блин, себя хозяевами планеты», — отметил Михаил Л.

Часть людей считает, что в Североатлантическом альянсе поймут наконец-то, что давить на Россию — значит приближать неминуемый конец света.

«На Западе чего хотят, сами-то хоть понимают? Нам от них ничего не нужно. Но если придётся спасать Калининград, их мы превратим в труху», — пишет Дмитрий Б.

«Центры принятия решений должны осознавать, что в первую очередь уничтожены будут они», — указывает Леонид Н.

«А это значит, что цель есть. В НАТО должны уже понять, что двигаться в сторону России никому не выгодно и всё в конечном счете закончится глобальной ядерной войной без победителей. Западу пора перестать подталкивать мир к концу света», — пишет Михаил А.

Ряд пользователей указывает на то, что Россия наконец-то начала вести серьёзный разговор со своими западными «партнёрами».

«Наконец-то! С ними стали разговаривать жёстко. А они только грубое слово могут услышать. Сказали чётко и по существу, показали центры принятия решений, Украину наказали. Процесс возрождения России пошёл!» — указывает Максим К.

Нашлись и те, кто отмечают, что Североатлантический альянс является угрозой для российского народа, а значит, нашей стране следует сделать всё для обеспечения своей безопасности.

«Надо понимать, что НАТО в Мадриде собирается не для того, чтобы вопросы огородничества обсуждать. Собрались по нашу с вами душу, чтобы план уничтожения России разработать новый, потому что прошлый с треском провалился. Уж кто-кто, а альянс нам добра точно не желает. Поэтому лучше предупредить их по-хорошему, пока дело не дошло до плохого», — считает Андрей С.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Напомним, 28 июня пресс-служба госкорпорации «Роскосмос» в преддверии саммита НАТО в Мадриде опубликовала в своём Telegram-канале снимки и координаты центров принятия решений в западных странах, сделанные из космоса спутником «Ресурс-П».