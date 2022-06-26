Новость о том, что солист американской группы Green Day Билли Джо Армстронг заявил о намерении отказаться от гражданства США после ужесточения в стране ситуации с абортами, вызвала бурную реакцию интернет-пользователей.

Гюбер Робер. Бегство (фрагмент)

«К черту Америку, я к чертям откажусь от своего [американского] гражданства. — Я перебираюсь сюда. В мире и так слишком много дураков, чтобы возвращать в эту чертову жалкую страну. — О, я не шучу. Вы скоро будете видеть меня чаще», — с таким заявлением музыкант выступил на концерте в Лондоне 24 июня.

Армстронг вошел в число множества знаменитостей и музыкантов, которые раскритиковали решение Верховного суда отменить десятилетнее конституционное право на аборт.

«Сегодня они выступают в Дублине. Может, получить ирландское гражданство? Похоже, это сейчас популярно, поскольку более 300 британских членов парламента теперь имеют ирландское гражданство. Забавно», — комментирует @cvaaustin.

«Это интересно, он решил отказался от своего гражданства, находясь в другой стране», — отмечает @andreaUSA7373.

Alvaranstrong Билли Джо Армстронг

«Увидимся… не позволяй двери ударить вас по мягкому месту…» — советует @chesapeakboater.

«Уииии!!! И не возвращайся!!!» — восклицает @LydiaL41A.

«Я рад, что вы нашли место, где вам хотелось бы остаться», — пишет @2RealEveryday.

«Так же, как Майли Сайрус собиралась голосовать, а дюжина знаменитостей собиралась покинуть страну… я поверю в это только тогда, когда увижу. Я помню, что Рози О’Доннелл сказала, что переезжает в Канаду почти 6 лет назад, но она осталась lol», — подчеркивает @Opinion8dKellie.

«Кажется, что если вы принимаете правильные решения, то неправильные люди отсеиваются сами по себе», — размышляет @JamesTrtik.

«Будет здорово, если он действительно это сделает», — считает @SwitchAtoll.

«Концертная площадка это не аэропорт. Вам не обязательно сообщать о своем отбытии», — шутит @JoelCrupie.

«Я с радостью отдал бы ему свой боснийский паспорт в обмен», — предлагает @sakko994.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Верховный суд США отменил вынесенное почти 50 лет назад постановление, согласно которому федеральные власти страны гарантируют права, касающиеся абортов. Решение означает, что вырабатывать соответствующие нормы теперь придется на уровне отдельных американских штатов.

В итоге, по подсчетам американского института Гаттмахера, порядка 40 млн женщин в США могут оказаться в зоне риска из-за отмены верховным судом страны федеральных гарантий прав на аборты.