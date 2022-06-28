Заявление министра по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роба Йеттена о том, что такие крупные европейские страны, как Германия, должны заполнить свои газовые хранилища до 1 ноября 2022 года хотя бы на 80%, иначе это приведёт Европу к эффекту домино, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 28 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Карл Брюллов. Последний день Помпеи. 1833

«Ждём еще два-три месяца, и тогда посмотрим, как в Европе скакать начнут от холода. А мы меж тем за этим будем наблюдать и «очень сильно переживать», — пишет Пистон П.

Многие пользователи уверены, что именно такой апокалипсический сценарий становится всё более и более реальным, учитывая, что европейские страны не собираются отказываться от своей безумной русофобской политики.

«Да не считает, а вполне правильные выводы делает. Даже если они будут перепокупать друг у друга СПГ, им всё равно всего этого не хватит даже на год. Так что очень скоро европейцы втихую снимут все свои санкции против России, а сама Россия без особого шума резко увеличит поставки топлива в Европу», — написала Юлия В.

Некоторые комментаторы отмечают, что Евросоюз мог бы полностью избавиться от бремени энергетического кризиса, сними он свои санкции с Российской Федерации.

«Если они не будут снимать свои санкции, то от Германии дефицит газа покатится снежным комом в сторону других европейских стран. Причём он будет нарастать очень быстро», — предупреждает Дарина Е.

Пьер Эдуар Фрер. Холодный день (фрагмент). 1858

«Если они продолжат в том же духе, то им не избежать глубоко кризиса, который уже начал проявлять себя. Сейчас газа и нефти им не хватает, а вскоре его и вовсе не будет», — предрекает Анжелика Р.

Часть людей полагает, что это право Европейского союза мёрзнуть этой зимой, мешать и разубеждать их нам не следует.

«Евросоюз сам виноват. Нечего было санкции вводить. Да и мы их предупреждали о последствиях неоднократно. Значит, сами захотели оказаться в такой ситуации. Ну что, удачи им! Пускай сами разруливают свои проблемы, у нас и своей головной боли хватает», — считает Вера М.

Ряд пользователей указывает на то, что простые европейские жители, которые совсем не хотели никаких антироссийских санкций, будут страдать больше всех.

«Не виноваты простые европейские граждане, что выбрали себе на голову этих бездарных политиков. В той же Германии с уходом Меркель исчезла ФРГ и образовался очередной североамериканский Штат», — поделился своим мнением Оливер С.

Нашлись и те, кто отмечали, что, несмотря на печальную ситуацию в Европе, Россия оказалась в ситуации выигрыша, потому что энергетический кризис является прекрасным способом пополнить бюджет государства — крупнейшего экспортёра топлива.

«Один вопрос: а чего мы ждём? Почему нельзя ответные санкции ввести? Почему нельзя взять и перекрыть полностью?» — задаётся вопросами Дмитрий Д.

«Не перекрывает вентиль им потому, что наша страна получает от этого огромную прибыль. На продаже сырья всё ещё держится вся наша экономика!» — отмечает Дарина Е.

«А с чего это мы должны прекращать продавать дуракам газ по бешеному ценнику? Вон, американцы уже признали, что Россия после санкций стала получать от экспорта ещё больше денег, чем до ввода ограничений. Нет уж, пусть платят за свою русофобию», — пишет Максим У.

Напомним, 28 июня министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен заявил в интервью изданию Politico о том, что такие крупные европейские страны, как Германия, должны заполнить свои газовые хранилища до 1 ноября 2022 года хотя бы на 80%, иначе это приведёт Европу к эффекту домино.