Заявление посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова о том, что Соединённые Штаты Америки, поставляя на Украину вооружение и передавая украинским войскам разведданные, подталкивают киевский режим к массовым убийствам мирного населения, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 28 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Питер Брейгель. Нападение разбойников (фрагмент)

«Штатам, видимо, вообще плевать уже на всё человеческое, когда речь идёт о деньгах», — подозревает Артём К.

Многие пользователи пришли к выводу, что американцы намеренно затягивают украинский конфликт, чтобы Украина ещё больше умылась в крови.

«Подталкивают Киев к убийствам, чтобы как можно больше украинских семей скорбело и обвиняло в своём горе Россию. Хотя на самом деле прямая вина за эту бойню на Зеленском и его англосаксонских хозяевах», — указывает Станислав Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что киевский режим сыплется на глазах, но это не останавливает Америку от поставок вооружения нацистам.

«По факту — так и есть. Потому как военные уже давно на Украине закончились, и сейчас говорится, что Зеленский начинает мобилизовать уже всех подряд. Ему плевать, служил человек или нет. А на это его, конечно, подталкивают США, которые говорят, что Украина может якобы победить и надо ещё чуть-чуть потерпеть. По факту же мы все всё понимаем. У киевского режима нет ни одного шанса», — уверена Виктория К.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Залп

Часть людей удивляется тому, насколько сильно поселилась в украинцах вера в непогрешимость их западных партнёров.

«Для Запада Украина — это инструмент. Вот только до самих украинцев эта простая мысль почему-то не доходит, продолжают радостно дохнуть за абстрактные западные ценности. А Запад в это время пытается себя спасти, атакуя то Россию, то Китай. Нет больше будущего у этой «западной цивилизации», — считает Александр Д.

Ряд пользователей указывает на то, что Россия всё равно с успехом завершит специальную военную операцию на Украине, достигнув всех поставленных целей.

«Америка намеренно затягивает украинский конфликт в надежде, что Россия выдохнется или российские олигархи устроят госпереворот. Не дождутся. Всё уже предрешено. Пока это не станет очевидно в Вашингтоне, придётся спецоперацию на Украине проводить вплоть до полной и безоговорочной капитуляции неонацистского режима Зеленского», — написал Николай П.

Нашлись и те, кто уверены, что мир сможет вздохнуть полной грудью только с исчезновением гегемона в лице Соединённых Штатов Америки.

«Пока Штаты существуют, так и будут они пакости делать на всей планете. Это потомки убийц и бандитов, которые, судя по всему, строго чтут заветы своих предков», — предполагает Алексей Г.

«Америке больше нет места в мире. Не будет Америки — наступит мир и спокойствие. Сколько существует Америка, столько столетий она развязывает войны по всему миру, наживаясь на этом», — считает Сергей Ш.

Напомним, 28 июня посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил через Telegram-канал дипмиссии о том, что Соединённые Штаты Америки, поставляя на Украину вооружение и передавая украинским войскам разведданные, подталкивают киевский режим к массовым убийствам мирного населения.