Материал американского издания The Hill, согласно которому председатель консалтинговой организации Killowen Group Харлан Ульман считает, что попытки США проводить враждебную политику одновременно против России и Китая напоминают стратегию лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, который проиграл войну, ввязавшись в борьбу на два фронта, стал поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 28 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Фатальной ошибкой Гитлера было нападать на СССР. И похоже, что современные политики могут наступить на те же грабли», — подозревает Ольга А.

Гитлер

Многие пользователи были рады увидеть, что ведущие американские издания начинают рассказывать обществу правду о нацистской сущности Соединённых Штатов Америки.

«Ну вот! Пошли наконец-то нормальные оценки действий администрации Байдена. Нацистская сущность политики руководства США становится всем уже столь очевидной, что ведущие издания пишут об этом без задней мысли. Все уже понимают, что Америка — новая нацистская Германия. Многие уже успели адаптироваться», — уверен Михаил Ш.

Некоторые комментаторы отмечают, что президент США Джозеф Байден, очевидно, пытается стать круче Гитлера, которому не удалось сломить Советский Союз.

«Байден, как и Гитлер, были полностью уверены в том, что именно они самые исключительные и что им все обязаны в этом мире. Неудивительно, что судьба этих личностей стала переплетаться, несмотря даже на временной разрыв», — написал Алексей Ф.

Часть людей полагает, что подобные материалы на самом деле являются тревожными звоночками, потому что в ответ на действия США, которые роднят это государство с гитлеровской Германией, не поступает никакой адекватной реакции со стороны общества.

«И никто почему-то не заметил, что США без зазрения совести, не опасаясь последствий, признают, что ведут войну с Россией и Китаем. Видимо, это что-то другое, и это понимать надо», — пишет Елена К.

Ряд пользователей указывает на то, что Америка не хочет захватывать пространства, а хочет, наоборот, чтобы по всему миру царило безвластие.

«Всё-таки аналогия в этом случае, как, собственно, и всегда, в достаточной мере хромает. Всё-таки Гитлер вёл сугубо захватническую войну, а США пытаются посеять хаос на всей планете. Инструменты и цели сильно отличаются. Но схожесть всё-таки есть: пока США боролись с одним только Китаем, они вытягивали эту войну, но когда они открыли второй фронт против России — тут же у них всё посыпалось», — подметил Михаил В.

Нашлись и те, кто считают, что, в отличие от нацистов времён Гитлера, современные американцы не готовы умирать за человеконенавистнические идеалы.

«Штатам нужны деньги, а не война. Война — это лишь один из инструментов. Как только начнётся война, они тут же в штаны наложат, в первые же сутки, как только увидят в небе ракеты. Там экономисты неглупые сидят, им невыгодно воевать на своей территории или на чужой, но своими руками», — указывает Андрей Ц.

«Штаты всегда использовали чужие руки, чтобы проливать кровь, и неважно, что это — террористы или любая другая страна с купленным президентом. Они готовы на всё, чтобы навести разруху и заработать на войне», — считает Александра Н.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Напомним, 28 июня американское издание The Hill опубликовало материал, согласно которому председатель консалтинговой организации Killowen Group Харлан Ульман считает, что попытки США проводить враждебную политику одновременно против России и Китая напоминают стратегию лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, который проиграл войну, ввязавшись в борьбу на два фронта.