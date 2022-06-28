Уважаемый Александр Сладков рассказал сегодня, что в обеспечении мобилизованных в Донбассе есть сдвиги. В том смысле, что современных средств индивидуальной бронезащиты — бронежилетов и касок у резервистов ДНР и ЛНР по-прежнему как не было, так и нет, но вот вместо винтовок Мосина (образца 1891/1930 гг.!) и карабинов Симонова (принят на вооружение в СССР в 1949 г.!) резервистам уже выдают автоматы Калашникова.

Василий Иванов ИА REGNUM Ремонтные работы

Завидуем стойкости и оптимизму Александра Сладкова — упоминание винтовок Мосина в приложении к современной войне у нас вызывает оторопь. А учитывая 4 месяца с начала спецоперации — оторопь в квадрате. Но уважаемому военкору Сладкову гораздо легче, чем нам. Он — в Донбассе, реально воюет и помогает всем: резервистам ДНР и ЛНР, российской армии, нам всем — давая жизненно важную информацию. Мы же — в столице нашей родины Москве, где мало что напоминает о СВО, как будто ее и нет. А если что и напоминает, то так, что сразу становится дурно и всякий оптимизм улетучивается.

Вот, например, по всей Москве развесили рекламу «Слава Героям России». Казалось бы, хорошо. Однако это ведь просто реклама, ничего личного. Поэтому реклама с героями ротируется на одних и тех же билбордах с другой рекламой — собачьего корма, нижнего белья, крема от прыщей. А что такого?

Или вот настало лето — и по всей Москве снова, как все последние годы, начали перекладывать плитку, заменяя новую на еще более новую — спасибо мэрии за это. Перекладывание плитки из пустого в порожнее — это важнейшее, коронное дело мэрии Москвы. Просто перетекание денег из кармана в карман — ничего личного.

Благодаря подобным московским «практикам» каждый москвич гарантированно не чувствует себя на Родине, живет, «под собою не чуя страны». И оптимизма это не добавляет. Добавляет совсем других, довольно темных чувств. И возникает вопрос: а это всё точно надо делать именно так и именно сейчас? В этом году плитка — это точно самое важное? Вот, например, в армии ДНР и ЛНР солдатам не хватает современных бронежилетов и касок — они воюют незащищенными. Почему-то кажется, что денег, которые потратят летом в Москве на очередную плитку, хватило бы на все бронежилеты и каски для Донбасса, и еще на дроны и тепловизоры бы осталось.

Может, стоило у москвичей спросить — что они предпочитают: новую плитку на год или современную защиту для воинов Донбасса? Или в мэрии и выше думают, что это Россия для них, а не они для России?

Мы не удивлены и не ждём от руководства внезапного прилива патриотизма. Этому сложному чувству придётся их учить нам, гражданам. Для начала — обращениями во все инстанции. Например — о перечислении средств, выделенных на плитку, в фонд помощи Донбассу.