Комплекс химических заводов концерна BASF в Людвигсхафене может прекратить работу в связи с ростом цен на газ, вызванным антироссийскими санкциями. Об этом 27 июня сообщила газета The Wall Street Journal.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Германия

Роберт Фридрих Штайлер. Завод BASF в Людвигсхафене. 1881

Как отмечает издание, заводы концерна много лет успешно работали благодаря дешевому газу из Российской Федерации, но теперь ситуация изменилась и дальнейшее функционирование предприятия может стать нерентабельным.

Новость обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте».

«Прощайся с промышленностью, Германия», — написала Daria G.

«Шольц, не останавливайся!..» — с сарказмом добавил Aleksey.

«Все претензии к Шольцу», — отметил Виталий Б.

«Да чего там тех санкций? Года за два, думаю, уложимся. Полностью нейтрализуем европейскую промышленность…» — шутит S. H.

«Больше санкций!» — смеется Лариса З.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Есть предложение для BASF! Пора в России открывать производство», — написал Leonid.

«Нет, пусть почувствуют глупость своих действий, когда начнут рабочие, служащие, народ выходить на забастовки и крушить все в степенной Германии, где народ не привык жить плохо», — ответила ему (Leonid) Elena K.

«Не путайте немцев и немецкое продажное марионеточное правительство. Люди-то ни при чем — работают, платят налоги», — отреагировала Iryna J.

«Очень жаль, что он только под угрозой. Лучше если бы закрылся. Вот это результат их санкций!» — комментирует Наталья N.

«Недавно брякнул Джонсон, что вечеринка для наших углеводородов закончилась. А тут вместе с нашими углеводородами закончилась вечеринка для немецкой промышленности», — смеется Anna.

«Добро пожаловать в реальность, господа европейцы!» — с сарказмом отреагировала Ирина.

«Жирные времена сказочной халявы и вальяжной сытости уходят в историю…» — написал Алексей Z.

«А зимой еще веселее будет…» — отметил SunSay.

«Русофобия, как оказалось, дороже, чем газ. Вот это да!» — смеется Лора.

«Ну, блин, какая неприятность… Вот что значит, когда виноват Путин!» — пошутил Алексей Т.

«Нас это не должно волновать, даже если сгорит, обрушится и смоется водой, и все это одновременно», — добавила Наталья О.

«Теперь очевидно: санкции работают!» — пишет Сергей С.

«Замечательная народная мудрость: не рой яму другому — сам в неё впадёшь. Уж так старались Россию прогнуть экономически, что самим прилетело. Так им и надо», — подытожила Елена В.