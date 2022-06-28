Сеть: «Только дошло?» — Шольц: отношения с Россией не могут быть прежними
Россия и Германия уже не могут вернуться к тем отношениям, которые были между государствами до начала российской спецоперации на Украине. Об этом 27 июня на брифинге заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Заявление канцлера Германии обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что это Запад заинтересован в России, а не наоборот.
«А он подумал, что с Германией тут никто и не собирается говорить по-старому?» — задался вопросом Aleksandr l.
«Как и дешёвые энергоресурсы! Вера со стороны России в честное партнерство. Он прав, халява для Германии закончилась», — отметила Viktorya.
«Смотри, Шольц, не обмани», — добавила Алина.
«А что, Россия требует возврата отношений? Вроде нет», — отреагировала HelenB243.
«Посмотрим, кто первый моргнет. Вряд ли это будем мы», — с сарказмом пишет Людмила.
«Ближе к осени в оба глаза моргать будут», — ответила Людмиле Снежана.
«Ну и ладушки! Хватит нам дармоедов и врагов вскармливать! Пусть колбасное изделие у Байдена втридорога энергоресурсы закупает», — отметил A. D.
«Нашей стране не нужны навязанные после холодной войны правила нового мирового порядка, где нам будут, скривив лицо, делать одолжение — покупать наш газ по $250. Плевать на ливерную колбасу», — комментирует Сергей.
«Мда, совсем не понимает ливерная колбаска, что Германия стала вассалом американцев и нам с ней совсем не по пути. Так что пусть «закатает губу» на то, что Россия вообще с ним разговаривать собирается», — отметила Katja S.
«Так это мы им нужны, а не они нам…» — подчеркнула Nata V.
«Да, лживым и лицемерным «партнерам», привыкшим свысока похлопывать по плечу используемых, придется привыкать к тому, что газ, нефть, лес, уголь и т.д. будут для них роскошью. Пусть привыкают мыться раз в месяц…» — написал Андрей.
«Чего невозможен-то? Извинишься, покаешься, компенсируешь… Посмотрим», — с сарказмом добавил Николай.
«Сейчас так говорит, зимой — по-другому», — пишет Лена.
«Это Россия заявила, что возврат к прежним отношениям с Западом невозможен!» — отреагировала Elvira.
«Вопрос в том, кто больше потеряет и кто больше приобретет! Так ли, Шольц?..» — спросил «Турист».
«Пока у власти Шольц — да, невозможно. Нужен адекватный премьер — тогда почему бы и нет», — написала Olesya S.
«Да, ливерная колбаса, ты прав — теперь вы попробуйте заслужить доверие РФ», — отметил Алексей Е.
«Вечеринка закончилась! Впереди похмелье. Дешёвых ресурсов больше не будет, а значит, и сытой жизни не видать. Как же хорошо, что произошло всё именно так. А иначе конца бы этому не было. Мы им дешёвый газ, они нам бусы», — отреагировала Наталья М.
«До него только дошло…» — задумался W.
«Мы его в этом совершенно поддерживаем. Зачем иметь отношения с лицемерными ливерными колбасами?» — с юмором подытожила Татьяна.