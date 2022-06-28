Россия и Германия уже не могут вернуться к тем отношениям, которые были между государствами до начала российской спецоперации на Украине. Об этом 27 июня на брифинге заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олаф Шольц

Заявление канцлера Германии обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что это Запад заинтересован в России, а не наоборот.

«А он подумал, что с Германией тут никто и не собирается говорить по-старому?» — задался вопросом Aleksandr l.

«Как и дешёвые энергоресурсы! Вера со стороны России в честное партнерство. Он прав, халява для Германии закончилась», — отметила Viktorya.

«Смотри, Шольц, не обмани», — добавила Алина.

«А что, Россия требует возврата отношений? Вроде нет», — отреагировала HelenB243.

«Посмотрим, кто первый моргнет. Вряд ли это будем мы», — с сарказмом пишет Людмила.

«Ближе к осени в оба глаза моргать будут», — ответила Людмиле Снежана.

«Ну и ладушки! Хватит нам дармоедов и врагов вскармливать! Пусть колбасное изделие у Байдена втридорога энергоресурсы закупает», — отметил A. D.

«Нашей стране не нужны навязанные после холодной войны правила нового мирового порядка, где нам будут, скривив лицо, делать одолжение — покупать наш газ по $250. Плевать на ливерную колбасу», — комментирует Сергей.

«Мда, совсем не понимает ливерная колбаска, что Германия стала вассалом американцев и нам с ней совсем не по пути. Так что пусть «закатает губу» на то, что Россия вообще с ним разговаривать собирается», — отметила Katja S.

Ццитата из видео «BIDEN zu SCHOLZ „Du hast einen hervorragenden Job gemacht, wir danken dir dafür“» Олаф Шольц и Джо Байден

«Так это мы им нужны, а не они нам…» — подчеркнула Nata V.

«Да, лживым и лицемерным «партнерам», привыкшим свысока похлопывать по плечу используемых, придется привыкать к тому, что газ, нефть, лес, уголь и т.д. будут для них роскошью. Пусть привыкают мыться раз в месяц…» — написал Андрей.

«Чего невозможен-то? Извинишься, покаешься, компенсируешь… Посмотрим», — с сарказмом добавил Николай.

«Сейчас так говорит, зимой — по-другому», — пишет Лена.

«Это Россия заявила, что возврат к прежним отношениям с Западом невозможен!» — отреагировала Elvira.

«Вопрос в том, кто больше потеряет и кто больше приобретет! Так ли, Шольц?..» — спросил «Турист».

«Пока у власти Шольц — да, невозможно. Нужен адекватный премьер — тогда почему бы и нет», — написала Olesya S.

«Да, ливерная колбаса, ты прав — теперь вы попробуйте заслужить доверие РФ», — отметил Алексей Е.

«Вечеринка закончилась! Впереди похмелье. Дешёвых ресурсов больше не будет, а значит, и сытой жизни не видать. Как же хорошо, что произошло всё именно так. А иначе конца бы этому не было. Мы им дешёвый газ, они нам бусы», — отреагировала Наталья М.

«До него только дошло…» — задумался W.

«Мы его в этом совершенно поддерживаем. Зачем иметь отношения с лицемерными ливерными колбасами?» — с юмором подытожила Татьяна.