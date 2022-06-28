Украина готова нанести удар по Приднестровью, так как получает оттуда «неприятные сигналы» и «угрозы». Об этом 27 июня заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шут гороховый

По словам Зеленского, Приднестровье является «временно оккупированной территорией Молдавии».

«Мы сегодня поднимали вопрос рисков — я бы не назвал это ударами — со стороны Приднестровья… Они должны знать, эти люди, которые на временно оккупированной территории Молдовы находятся: для нас это будет не удар, а пощечина, а мы точно ответим ударом», — сказал он.

Заявление Зеленского обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения предположили, что киевский режим готовит провокацию в Приднестровье.

«Наполеон готовит провокацию. Зашлёт в Приднестровье свои шароварные войска с целью организовать провокацию. И понеслась…» — отреагировал Сергей Викторович.

«Они дураки или и вправду верят, что у России нет возможности ответить за Приднестровье?» — недоумевает Виталий.

«А знаете, хорошо, что эти двое за языком не следят. Есть возможность подготовиться. Вносят ясность ребята. Вспоминаются тут слова Санду, что ПМР не станет проблемой для вступления в ЕС. Вот ответ, почему она это сказала. Два дурачка, что рассчитывают на помощь хозяев. О чем и заявляют прямо. Только забывают упомянуть, что помощь не бесплатная, кредитная. И что расплачиваться будет оставшийся народ…» — пишет Serjik.

«Очень много разговоров за последние месяцы об атаке со стороны Приднестровья… Раз украинская сторона об этом часто говорит, значит, что-то задумала. Как говорится, ищи, кому выгодно… Запад кинул в пекло Украину, хочет и Молдавию с Приднестровьем… Это очевидно…» — считает Аурелиу.

mil.ru Российские войска в Приднестровье

«Полководец хренов. Ответит он. Ответит в суде! Трибунал по тебе плачет!» — не выдержал 59 945.

«Приднестровью угрожал. Батьку оболгал. Позорные обстрелы мирного Донбасса и отважное бегство ВСУ от российской армии, теряя тапки, войной назвал. Тебя из-под земли достанут, клоун», — отреагировала Галина П.

«Хм… «пощёчина», говоришь? А ничего, что вот такие «пощёчины» Украину инфраструктурно уже «раздели»… заводов почти не осталось», — поинтересовалась «Тень».

«Я из Приднестровья. Когда же с этими наркоманами будет покончено? Временно оккупировано Приднестровье?.. Русские войска оттуда и не уходили после развала СССР! По требованию народа, который там живёт, чтоб русская армия там осталась! И ее нахождение закреплено документами ООН!» — отметил Misha L.

«Комику пора бы уже заканчивать свои гастроли, заигрался немного», — отметила Елена L.

«Врет и не заикается… Уже не один теракт на территории Приднестровья провели сволочи… Наша Санду уже даже закон подписала, на основании которого границу нашу румыны охраняют… Зеленский уже давно бы ударил по Приднестровью, просто ещё отмашку ему не дали, да и Санду не все законы через парламент протащила, чтобы оправдать нападение на Приднестровье. Она сегодня у него в гостях. Две марионетки междусобойчик сегодня организовали», — отреагировала Зоя.

«Значит 100% будет провокация, он же всегда брешет», — считает Oksana S.

«Пока в Приднестровье стоит военный контингент РФ, румыны не дёрнутся — им не очень хочется собирать наши «Тополя» на улицах своих городов. ЕС — это не Украина, где живёт братский народ. Там очень много недругов… У России «саженцев» хватит, чтобы охладить пыл горячих голов. Не факт, что первые «саженцы» не пойдут в центры принятия решений, а потом по их «шестёркам»…» — написал Murzik M.

«Дурное чучело, а ведь ему был дан шанс и отношения с Россией наладить, и войти в историю, как миротворец. А войдет, как «кровавый клоун», — подытожила Ирина.