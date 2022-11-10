Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде сообщил, что Тегеран намерен восстановить дипотношения с Саудовской Аравией и что Эр-Рияд хочет продолжать диалог, которому уже больше года, об их нормализации. Напомним, в начале 2016 года между Тегераном и Эр-Риядом значительно ухудшились отношения. Поводом для этого стала казнь шиитского проповедника Нимра ан-Нимра в Саудовской Аравии, а также ответная реакция Ирана, когда в Тегеране произошло нападение на саудовское посольство. Итог — взаимное закрытие дипмиссий.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Весной 2021 года появилась информация, что Саудовская Аравия и Иран ищут возможности для возобновления дипломатических отношений. Стороны выбрали нейтральную площадку для переговоров — Ирак, где провели встречи. Потом, осенью того же года, прошли переговоры в Нью-Йорке в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, после чего появились сообщения о подготовке сторонами «Дорожной карты ограниченного взаимодействия», что говорило о появлении серьезных намерений изменить отношения между ближневосточными соперниками. По некоторым данным, в этой «карте» были обозначены такие проблемы, как предполагаемый уход из региона США, возможное появление геополитической неопределенности и перспективы сближения между Тегераном и Эр-Риядом. Как отмечало в этой связи издание Asia Times, «стороны очень осторожно подходили к проблемам деэскалации».

Вопрос стоял и стоит пока так: будет ли деэскалация тактическим маневром или ее превратят в долгосрочную стратегию действий? При этом стороны хорошо понимают, что снять разовым решением нагар прежних глубоких антагонизмов по отношению друг к другу будет непросто. Как ни крути, но «шиитский полумесяц» с северной опорой на мощные проиранские шиитские партии в Ираке, поддерживаемый Ираном режим Асада в Сирии, шиитская группировка «Хезболла» в Ливане, Бахрейн, шиитское большинство в Йемене, где шиитское движение хуситов захватило столицу Сану в 2014 году и с тех пор расширило контроль оттуда на большую часть страны, остаются реальным геополитическим фактором. Что касается Саудовской Аравии, то королевство традиционно искало опору в США, пыталось налаживать закрытые контакты с Израилем и широко маневрировало по внешнему контуру.

khamenei.ir Солдаты «Хезболла»

Но теперь, похоже, наследный саудовский принц Мохаммед бен Салман сделал выбор в пользу выстраивания в регионе новых отношений. Тем более что в Эр-Рияде видят готовность американцев подписать с Ираном ядерное соглашение. Если такое произойдет, то события на Ближнем Востоке могут развиваться самым неожиданным образом. Высока вероятность того, что Израиль займет более жесткую позицию в отношении Ирана, будет грозить открытыми военными и тайными действиями против иранской ядерной программы. Но дипломатия Тегерана действует более широко. Идя на нормализацию отношений с Саудовской Аравией, она взяла курс и на укрепление отношений с Египтом «в интересах региона и исламского мира». Говоря иначе, Тегеран стремится сковать возможности Израиля сколотить в регионе интииранскую коалицию. Тем более что стала сникать активность Вашингтона на этом направлении.

Конечно, все стороны имеют разные цели, и никто пока не знает, как далеко все это может зайти на самом деле. Однако если возвращаться конкретно к отношениям между Тегераном и Эр-Риядом, то заявление Хатибзаде последовало в контексте приезда в Иран премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казими, главного посредника в иранско-саудовских переговорах. До этого он побывал в Джидде, где виделся с наследным принцем Салманом. Утверждают, что в Тегеран премьер привез от принца некое послание, вызвавшее такой энтузиазм у иранцев. Конечно, рано делать определенные выводы. Но то, что происходит сегодня между Саудовской Аравией и Ираном, отображает тенденции к стабилизации обстановки ради того, чтобы нащупать контуры будущего постамериканского регионального баланса на Ближнем Востоке.