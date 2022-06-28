Чиновники американской администрации сомневаются, что Украина сможет вернуть утраченные территории. Об этом сообщает CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По информации средства массовой информации, советники американского лидера Джо Байдена обсуждают необходимость признания Украиной уступок для завершения конфликта. При этом телеканал указывает на то, что Вашингтон не планирует оказывать давления на Киев в этих вопросах.

Сообщение CNN обсудили в социальных сетях.

«Для того, чтобы что-то вернуть, нужно, чтобы это что-то тебе принадлежало!» — отреагировал один из участников обсуждения.

«Им бы ещё несколько месяцев просто удержать бы что есть, какие там возвращения? Но, скорее всего, через несколько месяцев Харьков и Одесса будут уже не их», — отметил Aleksey E.

«Чем дольше длится конфликт, тем больше у России будет территорий. Николаев и Одесса украинскими точно не останутся. Море украинцам ни к чему», — добавил один из комментирующих.

«Ещё рано вести переговоры. Надо освободить всю Украину», — призвал Александр.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Операция Z

«Россия же сказала, что ей нужно убрать угрозу со всей этой территории», — отреагировала Злата В.

«Прозрели», — пишет один из участников обсуждения.

«Кто бы сомневался? ВПК заработал в США, посчитали, прикинули, в принципе, нормально, можно Украину слить уже, сейчас ещё контрактов заключат на поставки оружия, и столетие можно ещё протянуть», — прокомментировала Елизавета.

«Это не новость! Где флаг России подняли, там теперь Россия», — подчеркнул Павел С.

«Украинское государство должно быть стёрто с политической карты мира. Это квазиобразование будет переформатировано в новое. В часть Союзного государства», — пишет «АА А».

«Если американцы и Зеленский до сих пор не поняли — все предложения Путина надо принимать сразу, т. к. следующие всегда хуже предыдущих по условиям», — отреагировал один из комментирующих.

«Вернуть? Они ещё терять не закончили», — написал «Макака».

«А никто ничего отдавать и не собирается!» — добавила Анна.

«Западу важно, чтобы на Донбассе Россия и остановилась. Вот и делают судорожно заявления о переговорах да о невозвратных территориях. Всё, что их сейчас волнует, — это порты», — отметил Wild Сat.

«Львовская Украина! Вполне достаточно! Со всеми миллиардными долгами и дефолтами», — с сарказмом отреагировал Vassya.

«На Западе ещё не поняли, что пока Зеленский и вся шайка не подпишут акт капитуляции, с пунктом о перевооружении всех войск Украины с оружия на грабли, ни о каком мире в этой продажной стране речи и быть не может. Также границы Украины будут возвращены до всех подарков от России и СССР!» — пишет Ден К.

«Пусть Западенщина (Западная Украина. — О. П.) войдёт в состав Польши и назовёт это обновлённой Украиной. Приращение территории есть? Есть. Выход к морю есть? Есть. Ну и что, что Балтика?..» — написал Валерий Васильевич.

«Никаких проблем. Просто признать потерянные территории декоммунизированными, так как они были присоединены коммунистами», — отметил Андрей.

«Какое возвращение территорий? Забудьте! Забудьте всё! Забудьте, что была такая Украина! Нет больше такого территориального образования и не будет», — подытожил один из комментирующих.