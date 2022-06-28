Евросоюз и НАТО предпринимают попытку отнять у России Калининград. Соответствующее заявление 27 июня в эфире TV24 сделал бывший министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис.

Иван Шилов ИА REGNUM Калининград

Комментируя блокаду Литвой Калининградской области, политик заявил, что это — «первый шаг Европы и НАТО по отсечению Калининграда». Он также добавил, что Калининград является бывшей столицей Восточной Пруссии.

«Я думаю, русским послан чёткий сигнал: если вы будете выпендриваться, мы заберём Кёнигсберг (старое название Калининграда — М. Р.)», — сказал он.

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Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram. Многих участников обсуждения возмутило заявление политика.

«А если вы будете выпендриваться, прибалты войдут в состав России как субъекты Федерации!» — отреагировал Ak 15.

«По ходу, есть вероятность исчезновения Прибалтики», — с сарказмом добавил Leonid.

«Он, видать, забыл, что они тоже русская территория», — отметил «Коренной Сибиряк».

«Одно не совсем понятно, зачем Россия вообще этим дефектам контурных карт дышать позволяет?» — не выдержал Edward G.

«Они видели размер своей территории?..» — отреагировала Наталья.

«Хозяин дал команду «голос»?!» — спросила Марина К.

«Очередной прыщ мнит себя фурункулом! А потом орать на всю планету, какие мы варвары, пришли и в стойло [их]. Сами же просят, вдарь мне, вдарь! Как жалко, что не добили вас тогда, ох как жаль!» — пишет Z.

«Сопли из-под носа свои забери сначала. А потом иди спать и забудь про Калининград…» — написал Андреич.

«Они что, решили, что бессмертные?» — недоумевает Елена А.

«Что-то мне подсказывает, что с Латвией у нас опять будет безвиз», — иронизирует I.

«Посмотрим, как эти клопы запоют, когда Россия за них возьмётся», — пишет один из участников обсуждения.

(сс) U.S. Army photo by Sgt. David Turner) НАТО

«Как раз тот самый случай, когда блохи пытаются собакой управлять», — смеется And Rey.

«Они на НАТО рассчитывают, оттого такие борзые…» — пояснил Валерий.

«Я думала, что радиация с Чернобыля только по окраине распространилась, а нет — и в Прибалтику тоже», — с сарказмом добавила Natali L.

«Отсечь он Калининград собрался, смотри, чтобы что-нибудь от Латвии не отсекли», — отреагировала Александра К.

«Нынешние политики так измельчали. Говорят совсем не думая, о чём говорят и какие могут быть последствия», — отметила Людмила К.

«Неужели до них не доходит — Россия уничтожит любого, кто посягнет на ее земли… Всё, кончилось терпение, теперь лучше под горячую руку не попадать», — пишет Оля Д.

«Придурки! Им бояться за свои страны надо, а не разевать рот на чужие караваи», — отметил один из комментирующих.

«Да уж, мелкая злобная шавка пытается тяпнуть за ботинок Россию и злобно лает. Очень нарывается на хороший пинок. А вдруг бешеная — может, усыпить?» — проиллюстрировала ситуацию Зухра.

«А народу латвийскому за дурака отвечать!» — добавил «V. Z. имею право.!».

«Вы, карлики, просто еще не поняли. Это не вы отрезаете Калининград от России — это Россия присоединит подаренные когда-то вам земли к Калининграду», — подчеркнул Сергей Ш.

«Клопы мелкие да вонючие», — смеется Nadya D.

«Это не слова Литвы, Латвии и прочей плотвы, это старые Байден и Англия озвучивают свои мысли, сами сказать боятся и наблюдают за реакцией», — считает Morena M.

«Время пришло увеличить Калининградскую область», — с сарказмом добавила Элен.

«Полная покорность своим кукловодам и мнимая уверенность в безнаказанности… А когда полыхнет, то даю 200%, что те, кто громче всех кричал, смотаются куда подальше, где безопаснее», — отметил один из комментирующих.

«Хотят в родную гавань?» — спросил 37 443.

«Опять Моська на слона тявкает?» — смеется Матильда.

«Эти-то куда лезут?» — подытожил Владимир Владимирович.