Тысячи сотрудников королевской почты решили выйти на забастовку 11 июля с требованием повышения заработной платы. Сотрудники почты выходят на забастовки в числе самых последних. Это будет третья акция членов профсоюза работников связи. В прошлый раз, после майских выступлений, они отказались от повышения зарплаты на 3% и дополнительной выплаты в 500 фунтов (32 тысячи рублей).

Станислав Ленц. Забастовка рабочих.1910

Помощник секретаря профсоюза Энди Фьюри объяснил, что требования о повышении оплаты труда связаны с «достоинством и уважением» к работникам почты, которые трудятся на благо общества. Он также напомнил, что во время пандемии COVID-19 сотрудники почты продолжали обеспечивать беспрецедентное обслуживание клиентов.

«Наши члены чувствуют себя преданными и не собираются мириться с тем, что их жизненные стандарты разбивают люди, стоящие во главе общественной службы, которые благодаря усилиям наших членов заработали миллионы фунтов ежегодной прибыли», — добавил Фьюри.

Многие пользователи не понимают, откуда в государстве, в котором не хватает денег на всех, вдруг появятся деньги, чтобы поднять зарплаты тем, кто выходит на забастовки.

«Я не понимаю, откуда возьмутся все эти повышения зарплаты, но и математика никогда не была моей сильной стороной», — написал @NoreenPower9.

В комментариях отметили, что сотрудники разных компаний и служб каждый день принимают решения о выходе на забастовки. Улучшения оплаты и условий труда уже требовали сотрудники аэропортов, железных дорог, юристы, врачи и медсестры и многие другие.

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«Сотрудники железных дорог. Сотрудники почты. Врачи. Сотрудники аэропортов. Это будет целое лето, а то и зима недовольств. Все выглядит так, будто каждый сам за себя», — считает @grumpzie.

«Сначала сотрудники железных дорог, затем барристеры, сейчас сотрудники почты. Кто следующий?» — поинтересовался @Matt528chap.

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Ряд комментаторов считает, что на забастовки необходимо выйти продавцам в розничных магазинах.

«Национальная служба здравоохранения, почта, школы, все их сотрудники жалуются на зарплату, а как насчет продавцов в розничных магазинах, которые работают до рождества каждый день. При этом у некоторых покупателей нет никакого уважения к продавцам. Если бы они вышли на забастовки, мы бы умерли от голода», — написал @pboroughinsider.

Felix O Королевская почта. Великобритания

«Продавцы тоже могут вступить в профсоюз и выйти на забастовки, если они считают, что к ним несправедливо относятся!» — ответил @officialbekvam.

Многие пользователи считают, что стране необходимо выйти на всеобщую забастовку, чтобы каждый член профсоюза заявил свои требования и в правительстве наконец-то поняли, что необходимо не просто обещать, а действительно предпринимать действия.

«Я хочу, чтобы каждый учитель, медсестра, барристер, сотрудник железных дорог, уборщик, швейцар, сборщик мусора, каждый сотрудник знал, что я их поддерживаю в решении выйти на забастовку. Солидарность навечно», — прокомментировала @CatAldgate.

«Проголосовать недостаточно. Всеобщая забастовка. Масштабные гражданские беспорядки. Бойкот. Выходите на улицы. Боритесь так, будто наши жизни от этого зависят, потому что это так и есть», — прокомментировал @AlexandriaV2005.

«Почему бы всей стране сразу не выйти на забастовки, и тогда все решится», — предложил @marccymru.

Некоторые комментаторы предупредили сотрудников почты, что сейчас почтой практически никто не пользуется, поэтому правительство не будет сильно переживать, если их уволят.

«Три забастовки в этом году, я не заметил предыдущих. Это показывает, насколько они повлияли на ситуацию и, что еще важнее, насколько они не нужны сейчас. Будьте осторожнее, бастующие», — написал @d1ckdutch.

Некоторые пользователи поинтересовались, в какой момент экономика Великобритании вернется и страна станет процветать, как это обещали сторонники выхода из состава Европейского союза.

«Мы в огромном кризисе стоимости жизни, топливном кризисе, продовольственные банки работают, сотрудники железных дорог, аэропортов, барристеры, сотрудники почты, учителя на забастовках. Кто сказал, что Великобритания станет лучше?» — спросил @MyArrse.