Численность польской армии может быть увеличена до 400 тыс. военных. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 27 июня на встрече с избирателями в городе Торунь заявил глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

U.S. Army Europe Польские военные

Политик отметил, что численность Вооруженных сил республики может увеличиться до 350 тыс. человек.

«А возможно, даже и до 400 тыс., считая войска территориальной обороны», — сказал он, подчеркнув, что это необходимо для того, чтобы Россия знала, что в Польше нечего искать.

Качиньский добавил, что, кроме увеличения численности Польской армии, нужно современное вооружение, в частности планируется довести количество установок HIMARS до четырех тысяч.

Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram и в социальной сети «ВКонтакте».

«А поможет?» — с сарказмом поинтересовался Юрий У.

«Лембергскую (Львовскую. — О. П.) область хотят вернуть?» — недоумевает Павел В.

«Чего мелочиться-то? Сразу мобилизацию объявляйте», — призвала Анна М.

«Это будет распил денег, а не увеличение армии», — считает Алексей Р.

«Украина поливала себя и вокруг бензином и играла со спичками. Польша решила, что бензина недостаточно и решила добавить напалма, а спички раздавать бесплатно и ещё позвать заморских игроков. Результат может быть вполне предсказуем», — отметил Ask Kas.

«Именно так и начиналось всё на Украине, если что», — добавил Кирилл О.

«Так вторжения не будет. Вас-то жалеть зачем? Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете (читай «Сармат»), и все», — не без сарказма добавил Сергей Ж.

Польские солдаты

«На деньги Евросоюза?» — поинтересовался Сергей Х.

«Понятно, финансовая поддержка от ЕС и США должна была закончиться. А тут война подвернулась, халява для поляков продолжится, поэтому такие вопли», — считает Александр П.

«Не числом, а умением! А. В. Суворов ещё говорил!» — отметил Виталий Г.

«За чей счет банкет?» — смеется Sergey.

«За счет налогоплательщиков, конечно же. Польша первая, за ней остальные будут вооружаться. После коронавируса рубить деньги на военной промышленности будут. Ну а потом вторгнутся в какую-нибудь африканскую страну и всю технику там оставят», — ответил ему (Sergey) Александр.

«Богатенькие поляки», — иронизирует Andrey.

«Опять поляки пойдут деньги в ЕС клянчить?» — недоумевает один из участников обсуждения.

«Не зря Байден дурачка изображает! Американские оружейники уже заказов лет на 10 вперёд нагребли, а ситуация ещё только раскручивается!» — отреагировал Алексей А.

«С поляками никто цацкаться не будет со стандартными вооружениями…» — добавил Slava.

«Надо всегда помнить, что западная экономика создана исключительно для того, чтобы «император» и приближённые к нему могли рубить деньги. Содержание армии обходится недёшево, и там, где было 150 тыс. «штыков», уже завтра не появится 400 тыс. На это надо выделить средства из бюджета, урезая другие направления финансирования социальных и экономических программ, что будет способствовать снижению экономического развития, обнищанию населения… И это в условиях мирового кризиса энергоресурсов, резкого удорожания товаров? А планируемые к закупке образцы вооружения когда будут изготовлены и поставлены? Быстрые поставки возможны только за счёт других стран, но не каждая страна согласится отдать своё «современное» и дорогое вооружение… Это хорошо видно на примере Украины… Как бы эти мечты так и не остались мечтами…» — написал Murzik M.

«Не о том думают, в военном плане им с Россией не тягаться, а вот если поляки будут в холоде и голоде, то Дуда и про РСЗО забудет», — написала Ирина.

«Хозяева приказали кинуть и Польшу под танки», — подытожил Александр.