Канада расширила санкционный список еще на шесть граждан России и 46 юрлиц, Япония заморозит активы 70 физических и юридических лиц из РФ, Великобритания готовит новые санкции в области торговли, Евросоюз начиная с 2014 года принял почти десяток пакетов санкций, включив в список несколько тысяч граждан РФ. Всё это происходит на фоне незаконных арестов российского имущества на западе и разговоров о возможной его продаже с торгов. Санкции сегодня — это не про юриспруденцию, не про некогда незыблемое право на собственность, которое было попрано по велению, мы все знаем, чьей руки. Дошло до того, что уже пошли разговоры о привлечении к антироссийской кампании Запада морских пиратов. О каком законе и международном праве вообще в свете этого можно говорить? И вот на фоне происходящего несколько «подсанкционных» олигархов решили посудиться с Советом ЕС, пытаясь оспорить санкции. Сюрреализм какой-то.

Рембрандт Харменс ван Рейн. Притча о богаче. 1627

Как планируют доказывать свою позицию фигуранты списка богатейших бизнесменов России, пока не известно. Ведь вполне очевидно, что фигуранты — в санкционном списке не потому, что нарушили закон, а потому, что они — граждане России (какие уж есть, но граждане) и у них есть что украсть, или же они посмели говорить, что думают, а не то, что от них хотят услышать западные больше-не-партнёры. Что пока ещё российские олигархи собираются этому противопоставить? Что они больше не с Россией?

Суд и санкции

Ряд бизнесменов России, попавших в санкционные списки, перенесли это с достоинством, а некоторые продемонстрировали своё нутро. Неоднократно общественность слышала завывания ряда олигархов из Лондона о том, как сложно им, ведь из-за «заморозки» счетов и жесткого ограничения расходов денег на личного водителя и уборщицу не хватает. Ах, какие лишения! А потом и вовсе оказывается, что эти же олигархи перечислили некие многомиллионные евровзносы на помощь Украине, но и это не привело к разблокировке их счетов. Попытка усидеть на двух стульях оказалась неудачной.

По открытым данным, на сегодня иски против совета ЕС подали Евгений Зубицкий (№199 в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России — 2021», чье состояние в Forbes оценили в 550 млн долларов США), Григорий Березкин (№157 в том же рейтинге, состояние — 750 млн долларов США), Роман Абрамович (№17 в «Рейтинге российских миллиардеров — 2022», состояние — 6900 млн долларов США), Михаил Фридман (№6 в «Рейтинге российских миллиардеров — 2022», состояние — 11 800 млн долларов США) и Петр Авен №29 в «Рейтинге российских миллиардеров — 2022», состояние — 4300 млн долларов США). Среди тех, кто оспаривает европейские санкции, есть и номер 8 «Рейтинга российских миллиардеров — 2022» — Геннадий Тимченко.

Brian Minkoff Роман Абрамович

(сс) Администрация президента России Петр Авен

На официальном сайте Европейского союза размещён прелюбопытнейший документ, в котором раскрываются детали иска «Тимченко против Совета Европы», поданного 9 мая 2022 года. Место жительства Тимченко, судя по документу, — Швейцария (Женева). Адвокатами указаны T. Bontinck, A. Guillerme, L. Burguin, S. Bonifassi and E. Fedorova. Заявитель требует аннулировать решение Совета в части, в которой он фигурирует в списке санкций, а также обязать совет выплатить 1 000 000 евро (предварительно) в отношении нематериального ущерба, понесенного заявителем. Истец посчитал нарушенными свои права на эффективную судебную защиту, нарушенным принцип соразмерности и основных прав, а также утверждает о явной ошибке в оценке, в частности, в отношении обоснования, основанного на взаимоотношениях между заявителем и президентом Владимиром Путиным, статуса заявителя как акционера Volga Group и его статуса как акционера банка «Россия».

16 июня 2022 года иски к Совету подали Зубицкий и Березкин. На сайте суда есть два соответствующих дела — «Зубицкий против Совета» (дело Т-359/22) и «Березкин против Совета» (дело T-360/22). Из карточек известны пока только дата подачи и фигуранты, прочие детали не раскрывались. Там же удалось обнаружить дело «Абрамович против Совета» — T-313/22, иск по которому подан 25 мая 2022 года, «Фридман против Совета» (дело T-304/22, иск подан 24 мая 2022 года), «Авен против Совета» (T-301/22, 23 мая 2022 года).

Дарья Драй ИА REGNUM Геннадий Тимченко

Рассмотрение дел ещё не состоялось. А пока же мы наблюдаем то, что можно назвать «тараканьими бегами». Некоторые фигуранты списка Forbes спешно покидают публичные посты в компаниях, которые были указаны как их активы.

Примечательно: в ходе расследования «Поставка оружия на Украину — у госсекретаря США есть бизнес-интерес?», проведенного ИА REGNUM, в цепочке оказалась компания LetterOne. Фридман и Авен, который в 90-х был министром внешних экономических связей РФ, ранее были членами совета директоров этой компании. За несколько дней до заявления о рокировке в составе совета директоров на сайте L1 появилось осторожное заявление о ситуации на Украине за подписью Фридмана, в котором он обращался к сотрудникам компании. Из этого сообщения следовало, что его родители — граждане Украины, сам он родом с Западной Украины. Что хотел этим сказать российский олигарх, не сообщалось, вот только потом из разных источников пошли слухи, что Петр Авен и Михаил Фридман перечислили на помощь Украине $150 млн. Оба бизнесмена не комментировали эти сведения, потому, было это на самом деле или нет, сказать затруднительно.

Что интересно: в начале 2022 года Forbes в качестве активов Фридмана называл значимые для России компании — «Альфа-банк», X5 Retail Group (российские торговые сети «Пятёрочка», «Перекресток» и «Чижик»), крупнейшую немецкую газовую и нефтяную компанию Wintershall DEA, холдинг VEON, в который входят российский сотовый оператор «Вымпел-Коммуникации», украинский «Киевстар», сотовые операторы в ряде других стран. По данным того же издания, несколько лет назад LetterOne планировала покупку нефтегазовой компании в США, но американские власти разрешения на сделку не дали. Чем сейчас из этого списка реально (в том числе и через юрлица) владеет Фридман, не известно. Да и офшоры никто не отменял.

Носик, Антон Борисович Михаил Фридман

У общественности возникает вполне обоснованный вопрос: как олигархи, да тот же Фридман, засветившийся в нескольких неоднозначных ситуациях, планируют в суде Европы доказывать, что санкции на них наложили незаконно. Тем, что живут в Лондоне, имеют как минимум ещё одно гражданство и давно уже не с Россией? Ну тут, как говорится, вы или «крестик снимите» (от бизнеса в РФ откажитесь), или «штаны наденьте». В общем, поживём — увидим.

Телеграм-канал The Sanctions Times отметил, что, по его подсчётам, «общее количество «российских» исков о снятии санкций после февраля 2022 составляет 25».