Прибалтийские СМИ растиражировали интервью премьер-министра Эстонии Кайи Каллас британской газете The Financial Times от 22 июня 2022 года. Каллас заявила журналистам, что нынешние планы НАТО по обороне Прибалтики не помешают России стереть Эстонию и её столицу Таллин с лица земли.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Каким-то образом премьер-министр Эстонии ознакомилась с текущими планами альянса, согласно которым прибалтийские страны в случае вооружённого конфликта с Россией будут захвачены, но затем освобождены через 180 дней. Каллас отметила, что вторжение в Украину продолжается уже более 100 дней и сказала: «Если вы сравните размеры Украины и стран Балтии, это будет означать полное уничтожение стран и нашей культуры».

В ещё больший пессимизм эстонский премьер впала после беседы с дислоцированными в её стране военнослужащими Британии и других стран НАТО. Они ей объяснили, что российское вторжение уничтожит войска альянса, и «им не нравится идея, что они должны умереть».

FinnishGovernment Кая Каллас

В связи с изложенным выше Каллас выразила мнение, что каждой прибалтийской стране должно быть выделено подразделение НАТО численностью 20–25 тысяч военнослужащих. В то же время это не означает, что все эти войска будут постоянно размещены на территориях этих стран.

Паническое заявление эстонского премьера для The Financial Times прокомментировал неназванный представитель Североатлантического альянса, отметив, что у блока есть планы по защите его членов, «но мы никогда не вдаемся в оперативные детали». По его словам, укрепление сдерживания и обороны будет в центре внимания Мадридского саммита:

«Мы сделаем больше для обеспечения того, чтобы мы могли защищать каждый дюйм территории союзников в любое время и от любой угрозы. Мы адаптируем структуру сил НАТО, добавив больше сил в высокой степени готовности. У нас также будет больше передовых боевых формирований НАТО, чтобы усилить боевые группы на востоке».

U. S. Army Europe Солдаты НАТО

Напомню, саммит Североатлантического альянса запланирован на 28–30 июня 2022 года. Очевидно, что вопрос увеличения передового военного присутствия НАТО в странах Прибалтики будет стоять на повестке дня. Тем более что Литва, Латвия и Эстония направили свои предложения по увеличению сил альянса на их территориях ещё в середине мая 2022 года.

На данный момент в каждом из прибалтийских государств развёрнуто по одной многонациональной батальонной тактической группе Объединённых вооружённых сил НАТО. Общая численность военнослужащих НАТО на территории стран Прибалтики, по открытым данным, составляет около 6,5 тысячи человек.

Выделение каждой из этих стран подразделения НАТО численностью 20–25 тысяч человек по результатам саммита в Мадриде маловероятно. Усиление будет, но не в таких количествах: руководство Североатлантического альянса давно осознало стратегическую уязвимость Прибалтики от России.

Достаточно взглянуть на карту и рассмотреть на ней так называемый Сувалкский коридор, протянувшийся примерно на 100 километров вдоль литовско-польской границы, между Белоруссией на востоке и Калининградской областью на западе.

LEhAN Сувалкский коридор

Одновременный удар из Калининградской области и Белоруссии отрежет страны Прибалтики от остальной части НАТО. Удары по портам в этих странах лишат их логистики по морю. Российское ПВО большой дальности и авиация установят бесполётную зону над регионом. Все вместе эти факторы гарантируют быстрое уничтожение национальных и натовских воинских контингентов на данной территории.

Это для Кайи Каллас факт стратегической уязвимости Прибалтики стал открытием и большим разочарованием, а генералы Североатлантического альянса хорошо осведомлены об этой ахиллесовой пяте. Надо отметить, что российская специальная военная операция на Украине в значительной мере способствует отрезвлению прибалтийских политиков. У элит Литвы, Латвии и Эстонии появились нешуточные опасения, что денацификация и демилитаризация может добраться и до них. Приуныли «прибалтийские тигры».

В какой-то степени они правы. Фактически, их пока просто поставили в очередь на эту процедуру. В пакете предложений России по гарантиям безопасности со стороны США и НАТО от декабря 2021 года речь шла об отводе сил альянса на позиции по состоянию на 1997 год. А Литва, Латвия и Эстония стали членами блока в 2004 году. Кроме того, они имеют сухопутную границу с Россией общей протяжённостью около 860 километров. В идеале это должна быть граница дружбы и добрососедства, однако всё как раз наоборот.

Обращаю внимание, что территории Литвы, Латвии и Эстонии входили в Российскую империю, а затем и в Советский Союз, и получили свою государственность в результате их распада.

В связи с этим уместно привести слова президента России Владимира Путина: «Мы никогда не согласимся только с одним: чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой Российской Федерации». А Литва, Латвия и Эстония стоят в авангарде антироссийской риторики и антироссийских действий, и им не уйти от исторического возмездия.