Ситуация последнего времени характеризуется возрастанием количества точек напряжённости вокруг России. Кроме украинского кризиса возник калининградский, идёт подготовка к запуску молдавско-приднестровского. Польша завершила подготовительные мероприятия к взятию под контроль территории Западной Украины и намерена, предположительно, выйти на свои границы до 1939 года.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Mariusz Paździora Этнографическая карта Польши

Таким образом, у России потенциально может возникнуть вооружённый конфликт с Литвой, Румынией и Польшей. Все данные страны являются членами НАТО. Будет ли это конфликт с одним из членов Североатлантического альянса или же со всем блоком?

Заглянем в Североатлантический договор от 4 апреля 1949 года. Положение о коллективной безопасности НАТО изложено в статье 5 данного документа. Процитируем её полностью:

«Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооружённое нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооружённое нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого Статьей 51-й Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтёт необходимым, включая применение вооружённой силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона.

О любом подобном вооружённом нападении и всех принятых в результате него мерах немедленно сообщается Совету безопасности. Подобные меры будут прекращены, когда Совет безопасности примет меры, необходимые для восстановления и сохранения международного мира и безопасности».

Получается, что в статье 5 Североатлантического договора, на которую так любят ссылаться официальные лица США и руководство НАТО, не содержится обязательного требования к участнику договора в случае вооружённого нападения на одного или нескольких членов альянса применять вооружённую силу. Страна — член НАТО сама определяет перечень мер помощи, который сочтёт необходимым.

А меры могут быть самые разные. Например, выражение озабоченности, дипломатическая, политическая, экономическая поддержка, поставка оружия и боеприпасов, снабжение разведывательной информацией, гуманитарные акции и т.п.

Очевидно, что отношение к любому вооружённому конфликту, где одним из участников является член Североатлантического альянса, будет в первую очередь формироваться Соединёнными Штатами Америки. И на позицию США будут ориентироваться остальные члены блока. Однако речь не будет идти о беспрекословном следовании указаниям Вашингтона, когда будет решаться вопрос жизни и смерти.

Особенно это касается случая, когда противником члена альянса выступит государство, обладающее ядерным оружием. При таком раскладе многие предпочтут отсидеться в кустах и не ввязываться в прямую военную конфронтацию.

Кроме того, есть нюансы ситуаций. Например, Польша хочет действовать на территории Украины, значит, нет оснований говорить о нападении России на Польшу. Румыния собирается действовать на территории Молдавии и, возможно, на территории Приднестровской Молдавской Республики, которую считает частью Республики Молдова. И в данном случае также нельзя говорить о нападении России на Румынию.

Подключение НАТО к данным потенциальным конфликтам будет обосновано, если операции Польши и Румынии предварительно будут официально задекларированы как совместные операции Североатлантического альянса. Однако пока таких данных нет.

Литва — это особый случай. Вильнюс принял меры по блокировке части сухопутного транзита в Калининградскую область, который идёт по литовской территории. Таким образом, военную операцию России, с одной стороны, можно будет попытаться представить как вооружённое нападение на Литву.

А с другой стороны, Вильнюс своими собственными односторонними действиями создал casus belli — формальный повод для объявления войны, которая для России будет носить справедливый характер, т. к. предполагает действия по разблокированию части российской территории (Калининградской области).

Конечно же, решение проблем военным путём относится к самым крайним мерам. И Россия, уважительно относящаяся к международному праву, идёт на такой шаг лишь в том случае, когда все остальные способы исчерпали себя и не дали результата. Ярким примером этому является российская специальная военная операция на Украине.

В то же время нынешняя ситуация в мире и вокруг России характеризуется тем, что международное право, как правило, не работает там, где это невыгодно Западу. Ни устные, ни письменные договорённости не соблюдаются, а подписанные документы не стоят даже той бумаги, на которой напечатаны.

Возьмём свежий пример — действия Литвы по блокированию сухопутного транзита в Калининградскую область большого перечня товаров, которые попали под санкции ЕС. Вильнюс ссылается на список в регламенте Совета Европейского союза №833/2014 «Об ограничительных мерах в связи с действиями России по дестабилизации Украины», содержащего запрет на ввоз, трансфер или транспортировку продуктов из железа, стали, некоторых других металлов, алкоголя, удобрений, икры, леса, товаров из дерева, стеклотары, а также цемента.

В то же время санкции Евросоюза применимы только к передаче грузов в рамках торговли. В ситуации с Калининградом речь идёт не о торговле, а о транзите, провозе из России в Россию. Это нельзя назвать экспортом. Данная ситуация очевидна даже для человека, не имеющего юридического образования.

Но санкционный механизм Литвой был запущен. При этом вопрос транзита в Калининградскую область регулируется пакетом совместных решений России, Евросоюза и Литвы от 2002–2003 годов. Надо также понимать, что как бы сейчас не разрешилась ситуация по транзиту в Калининградскую область, риск её повторения останется, т. к. та же Британия имеет большее влияние на Литву, чем ЕС.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, ответные действия России на нынешнюю выходку Литвы «будут не в дипломатической, а в практической плоскости». Скорее всего, применение военных мер пока не предполагается, ибо нам сейчас не с руки отвлекаться от Украины и распылять силы. Вот разберёмся с киевским режимом, тогда можно будет и за Вильнюс взяться. Но кто знает.

Кстати, в случае военного конфликта России с Литвой, на месте литовцев не стоит сильно рассчитывать на применение вооружённой силы Соединёнными Штатами и НАТО. На данный момент российская ядерная триада обновлена более чем на 88%. Наша страна обладает самым современным стратегическим ядерным потенциалом в мире, в том числе и гиперзвуковыми ракетными комплексами.

Вряд ли американский истеблишмент готов подвергнуть себя риску уничтожения в тотальной ядерной войне с Россией из-за союзных обязательств перед Литвой. Как говорится, своя рубашка ближе к телу. А как поведут себя США, так себя поведут и остальные члены альянса.

Клод Верлинд. Марионетки (фрагмент)

НАТО выступала единым фронтом в Афганистане, т.е. далеко от своих национальных границ и против технически слабой в военном отношении страны. А вот против обладающей внушительным ядерным арсеналом России у них кишка тонка.

Таким образом, статья 5 Североатлантического договора — это по большему счёту элегантный обман, призрачная надежда на непосредственную военную помощь, которая в случае противостояния члена НАТО с сильным противником просто не придёт.