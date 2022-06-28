В Болгарии в 2020 году Вашингтон и Брюссель воспользовались народным гневом против проатлантического русофобского правительства Бойко Борисова и на скорую руку создали его аналог — правительство Кирилла Петкова, еще более русофобское и верное американскому центру.

Иван Шилов ИА REGNUM Болгария

Mi.government.bg Кирилл Петков

Коалиционное правительство Петкова пришло к власти с тремя основными задачами: превратить Болгарию в основной региональный плацдарм против России, заставить Софию отказалась от вето на начало переговоров о членстве Республики Северной Македонии (РСМ) в ЕС и принять Стамбульскую конвенцию.

Болгар обманули лозунгом «Промяна» («Перемены» — ИА REGNUM), так как народ ожидал реальной и эффективной «борьбы с коррупцией». Люди не отдавали себе отчета в том, что речь идет о новом обмане.

Старания «Канадца» (как называют Петкова в Болгарии), стремящегося выполнить поставленные американцами задачи — разрешить пребывание ограниченного контингента войск НАТО в Болгарии, ввести санкции против России, отказаться платить за русский газ в рублях, наряду с непрерывными нападками в адрес Российской Федерации («Россия — это бензоколонка с ракетами») — быстро сделали его объектом ненависти для почти 80% болгар. Это лучше всего было видно на мероприятиях по случаю Третьего марта — национального болгарского праздника, когда Петкова забросали снежками и освистали, выкрикивая «предатель».

Нельзя забыть и нелегальные поставки оружия для Украины, откровенную поддержку украинского нацистского режима и прием украинских беженцев с распростертыми объятиями — факт, который сильно беспокоит болгар, так как они видят в этом ползучую нацификацию и украинизацию страны.

Не на последнем месте то, что Петков застолбил место Болгарии в «газовой коалиции» — так называемой Инициативе трех морей, в которую входят страны адриатического, балтийского и черноморского бассейна. Основная цель этого проекта — создать санитарный кордон между Россией и Европой и вытеснить Россию с европейского энергетического рынка.

Последней каплей стало откровенное лоббирование Петковым отмены вето на начало переговоров о присоединении Северной Македонии к ЕС, что всего спустя два дня и привело к голосованию о доверии кабинету министров в парламенте 24 июня.

После почти пятичасовой дискуссии за проект закона о принятии так называемой французской инициативы по Северной Македонии, который в парламент внесла партия «Демократическая Болгария», проголосовали 170 депутатов из 228, 37 — против, 21 депутат воздержался. Такой ход событий можно было спрогнозировать после визита министра иностранных дел Болгарии Теодоры Генчовской 23 и 24 марта в Скопье. Тогда она сама призналась, что Брюссель «оказывает давление, чтобы вето было отменено».

Зачем это нужно Брюсселю? Для того, чтобы полностью поглотить Балканы и пресечь «злокачественное влияние» России и Китая. Вашингтон, у которого самые сильные позиции в Северной Македонии, таким образом получит возможность усиливать давление на все страны, которые граничат с этой балканской страной. Это поднимает значимость Скопье — неслучайно для США было так важно вовлечь Македонию в НАТО.

Не удивляет, что Петков обвиняет в своем провале Кремль (точнее, посла РФ в Болгарии Элеонору Митрофанову). Это полностью коррелирует с содержанием болгарофобской статьи, которая вышла 22 июня в Foreign Policy. Автор этой публикации очень встревожен тем, что пророссийские националисты в пяти минутах от взятия власти в Софии, что стало бы «катастрофой для Запада» и «позволило бы Владимиру Путину сокрушить трансатлантическую солидарность».

Страхи автора обоснованы с геополитической точки зрения. Но если речь идет о болгарской реальности, в данный момент нет причин для такой боязни. Большинство населения Болгарии, которое выступает против сервильного поведения правительства и русофобской политики, не имеет представителей в парламенте, за исключением партии «Возрождение», у которой там лишь 13 депутатов.

Однако статья не оставляет сомнений насчет того, кто стоял за кабинетом Петкова, а еще ранее за кабинетом Борисова, за отменой вето по Северной Македонии, за планомерной деятельностью по подрыву болгарской идентичности, государственности, национальной безопасности и территориальной целостности. Стремление понятно — превратить весь евроатлантический лагерь в единую сверхдержаву — «Евросоюз Гитлера», настроенный на конфронтацию с РФ и Китаем… Но это только усиливает ненависть болгар к своим «евроатлантическим партнерам» и укрепляет их симпатии к России.

Напомню, что после развала СССР одной из целей Белого дома являлось расчленение так называемых Западных Балкан, чтобы потом было легче ими управлять. Существование Северной Македонии как самостоятельного государства облегчает эту задачу.

Что касается Болгарии, то выхода из политического кризиса в ближайшее время не предвидится. Главным инициатором вотума недоверия Петкову был бывший премьер Борисов, который, в отличие от «Канадца», лучше знает болгар.

Vladimir Petkov Бойко Борисов

Очевидно, Борисова беспокоит рост антинатовских и антиевропейских настроений, угрожающих проатлантической элите страны. Именно поэтому это «ход на опережение» — чтобы не допустить появления «путинистских» политических сил, способных изменить геополитический вектор Болгарии. Но даже если гипотетически допустить появление правительства, отстаивающего болгарские национальные интересы, оно будет подвергаться мощному давлению до тех пор, пока умирающий гегемон не увязнет глубоко в своих внутриполитических противоречиях. Что будет одновременно и концом Евросоюза в его нынешней форме.