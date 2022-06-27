Новость о том, что президент США Джо Байден подписал один из самых значительных за последние 30 лет законов о контроле над оружием, вызвала бурную реакцию американских интернет-пользователей. Новый закон явился попыткой законодателей предотвратить массовые расстрелы, от которых жители Штатов страдают уже много лет.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Обязательства должны быть выполнены без отлагательств. И тогда жизни будут спасены. Сколько раз вы слышали прежде: «Просто сделайте что-нибудь, ради Бога, просто сделайте что-нибудь». Сегодня мы это сделали», — сказал Байден в обращении к нации.

«Через 10 минут этот указ будет оспорен в суде. Я бы предпочел, чтобы был принят законопроект об усилении безопасности школ», — пишет machinecog.

«Ни один из массовых расстрелов не произошел в 40-е, 50-е, 60-е, 70-е и т.д., Остановит ли этот законопроект любого, кто хочет причинить вред, от покупки оружия? НЕТ. Это политический театр, чтобы успокоить массы и купить голоса», — уверен p1037x.

«Этот законопроект содержит очень ограниченные изменения в отношении огнестрельного оружия. Он повышает возраст для покупки полуавтоматической винтовки до 21 года и увеличивает время, в течение которого ФБР проводит проверку биографических данных 21-летних, с 3 до 10 дней. Он позволяет владельцам оружейных магазинов использовать NICS для предварительной проверки новых сотрудников (я был удивлен, что это еще не было доступно владельцам магазинов). Он позволяет передавать в NICS данные о судимостях несовершеннолетних преступников (я не знал, что их там еще нет). Три вещи, которые являются несколько новыми, это запрет на «призрачные продажи», требование регистрации в FFL всех лиц, продающих огнестрельное оружие с целью получения прибыли, запрет на передачу огнестрельного оружия террористическим или преступным группировкам (предотвращение очередного фиаско «Fast & Furious»). Остальная часть законопроекта предусматривает выделение огромного количества налоговых долларов для средних школ на психологов», — рассказывает disablednavyvet.

Томас Бентон. Ружья (фрагмент)

«В этом законопроекте не хватает и многого другого. Никто в здравом уме не думает, что уличные продавцы краденого оружия будут регистрироваться в FFL», — отвечает gingernation.

Отметим, что в США FFL — это федеральная лицензия на огнестрельное оружие.

«Дела в правительстве идут как обычно. Ни у кого нет времени прочитать или узнать, что написано в законопроекте. Это лишь показательный жест демократов в преддверии выборов», — переживает edpaq201.

«Жизни не будут спасены, но ваше право на частную жизнь и надлежащее судебное разбирательство будет негативно затронуто», — жалуется carrot3 015 657.

«Еще 80 страниц закона, который останется совершенно незамеченным вооруженными преступниками и усложнит самооборону для законопослушных граждан. Правительство сейчас на 100% превратилось в театр. Ничего не работает. Федеральное правительство не справляется со всеми обязанностями», — переживает digitaltexan.

«Нам остается только наблюдать за Чикаго, чтобы увидеть, есть ли эффект от законопроекта. Если законопроект эффективен, количество перестрелок должно начать снижаться. Если количество не уменьшится, значит, все это было просто шоу собак и пони», — отвечает themoretruthfultruth.

«У нас в стране очень давно есть оружие, и никогда не было таких проблем. У многих людей в моем районе есть пистолеты, винтовки и дробовики. У нас никогда не было никаких проблем. Проблема в этой стране заключается в моральном разложении и серьезном недостатке руководства и здравого смысла, а не в оружии», — уверен 100Percent.

Напомним, в результате стрельбы в супермаркете в Буффало, Нью-Йорк, 13 мая погибли десять человек, ещё 13 человек получили ранения. 24 мая 18-летний подросток расстрелял в начальной школе Техаса 19 учеников и двух учителей. 1 июня в Талсе, Оклахома, мужчина проник в больницу с винтовкой и пистолетом, убив четырех человек и ранив еще несколько, после чего покончил с собой.

На фоне этих инцидентов губернаторы и сенаторы от Демократической партии обратились к Конгрессу и законодательным органам штатов с призывом ввести ограничения на огнестрельное оружие. В свою очередь, республиканцы в основном настаивают на усилении мер по охране психического здоровья населения и защите школ, например, увеличении количества охранников.