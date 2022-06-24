Администрация президента США Джо Байдена планирует уже на этой неделе объявить о закупке для Украины новых комплексов ПРО средней и большой дальности, сообщила корреспондент CNN Кэтлин Коллинз. Новость вызвала бурную реакцию американских интернет-пользователей, возмущенных очередными тратами Белого дома на «прокси-войну США».

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

Whitehouse.gov Джо Байден

«Позорно», — пишет @omw.

«И мы можем себе это позволить?» — недоумевает @Tazmarac.

«Байден вливает все деньги в прокси-войну США», — комментирует @DladlaAlex.

«США собираются напрасно потратить еще 3-4 триллиона долларов. Никаких уроков, извлеченных из Афганистана, Ирака, Сирии», — негодует @aavinashchaliha.

«В какой момент мы перестаем тратить на них деньги?» — интересуется @senekim.

«Давайте лучше приложим больше усилий, чтобы укомплектовать Верховный суд демократами, которые разрешат аборты!» — предлагает @JoeBrooklynNY.

«Как ни странно, правительство США находит деньги на покупку оружия для отправки в другую страну. Это приоритет Америки: вечная война», — комментирует @Casestudy261.

«Америка живет ради войны», — указывает @Michael200 190.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Война на Украине в конечном итоге связана с денежным контролем. Экономика США/Европы близка к краху из-за преступных махинаций банков. Нам нужна #БанковскаяРеформа, а НЕ война», — пишет @ndj785.

«Многие голосовавшие за Байдена считают, что ему нет никакого дела до страданий американцев, и он стремится победить Россию в войне за два отколовшихся региона на Украине. Он провел больше времени в Европе, чем в Америке, и собственноручно разрушил экономику США», — рассказывает @SingularSwivel.

«Демократы хороши в трех вещах: 1. Продвижение интересов военно-промышленного комплекса. 2. Поддержка коррупции. 3. Надругательство над женщинами, меньшинствами, городскими жителями, студентами и защитниками окружающей среды», — уверен @Praetorian27.

«Байден заботится об Украине гораздо больше, чем о чем-либо в США, знает ли старый дряхлый парень, президентом какой страны он является?» — задает риторический вопрос @ChiMizzouLA.

Напомним, 23 июня украинский министр обороны Алексей Резников написал в Twitter о том, что американские ракетные комплексы HIMARS прибыли на Украину. Глава военного ведомства страны выразил слова благодарности «американским коллегам и друзьям за эти мощные инструменты».