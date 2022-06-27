Заявление помощника главы российского государства Юрия Ушакова о том, что президент России Владимир Путин принял приглашение участвовать в саммите «Группы двадцати» (G20), который пройдёт на острове Бали (Индонезия) 15–16 ноября, стало поводом для дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 27 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин. Внешняя политика

Kremlin.ru Юрий Ушаков

«Так они и не могли не пригласить Россию на этот саммит. Есть вещи неотъемлемые, и Россию просто не выбросить из этой системы», — уверен Сергей Ш.

Многие пользователи пришли к выводу, что Россия — один из самых значимых геополитических игроков современности, поэтому неудивительно, что её лидер получил такое предложение от представителей других ведущих государств.

«Не надо никуда Владимиру Владимировичу ехать. Кому надо, пусть сами к нему на поклон приезжают», — пишет Irina S.

Некоторые комментаторы считают, что лидеры G20 недостойны того, чтобы оказаться бок о бок с российским президентом, которого они в недостаточной степени поддержали.

«Я бы даже не стала на его месте посещать подобные мероприятия. Что с этими шакалами обсуждать можно?» — задаётся вопросом Анна Т.

«О чём с этими недалёкими-то разговаривать? Не нужно туда ехать, пускай сами друг друга по кругу там хвалят», — советует Маркел Д.

Часть людей полагает, что приезд Путина на G20 может оказать шокирующее воздействие на западную публику, которая, видимо, уверена, что Россия была изолирована от всего «цивилизованного» мира.

«Ехать надо, чтобы показать всем, кто тут хозяин. На Западе делают вид, что Россия изолирована, а ведь на самом деле большая часть планеты выступает за поддержание отношений с Российской Федерацией. Вот и станет всем понятно, и порвётся западная пропаганда», — написал Андрей Б.

«Все что-то прямо запереживали за Путина. Боитесь, что его как-то не так встретят? Будьте уверены, встретят, как надо. И руки ему все пожмут, и за столом все вместе сидеть будут и обсуждать будут вещи, спрашивая мнение российского президента. Это Байден всем в уши наплёл, что Путин — изгой. На самом деле изгой — сам Байден и его шобла», — считает Павел И.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

Ряд пользователей уверен в том, что вчерашние российские злопыхатели и критиканы при встрече с Путиным будут петь ему песни и очень широко улыбаться.

«Посмотрим, как будут юлить европейские проститутки перед дядей Вовой», — написал Сергей А.

«Уже вижу, как они там все припухнут и будут сопеть в две дырки, улыбаясь при личной встрече. Ничего нового», — отмечает Василий Н.

Нашлись и те, кто призвали дождаться ноября, который, как ожидается, будет иметь для Запада ошеломляющее воздействие.

«К 15 ноября ситуация может быть такой, что все лидеры стран ЕС и НАТО будут наперегонки в коленки бухаться, молить о пощаде и клясться в вечной преданности», — считает Олег К.

Напомним, 27 июня помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил журналистам о том, что президент России Владимир Путин принял приглашение участвовать в саммите «Группы двадцати» (G20), который пройдёт на острове Бали (Индонезия) 15–16 ноября.