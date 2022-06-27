Украинский олигарх Ринат Ахметов подал иск против Российской Федерации в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) о компенсации ущерба. Об этом 27 июня сообщили в пресс-службе группы компаний System Capital Management (SCM), акционером которой является бизнесмен.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Juda Engelmayer Ринат Ахметов

«Ринат Ахметов, украинский бизнесмен, основатель и акционер группы System Capital Management… заявил сегодня о подаче иска в Европейский суд по правам человека против Российской Федерации о компенсации за грубые нарушения его прав собственности», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы группы компаний System Capital Management (SCM).

«Как собственник «Азовстали» и многих других промышленных предприятий, ставших целью российских вооруженных сил… господин Ахметов делает все возможное для привлечения России к ответственности», — добавили в пресс-службе компании.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многих возмутила данная новость, учитывая то, что после развала СССР олигарх получил в собственность то, что должно принадлежать украинскому народу.

«От мертвого осла уши получит», — написал Gleb.

«А он эти предприятия строил? Отжал у народа — и бумеранг прилетел», — пишет Люба Ш.

«Самый бедный и обездоленный человек», — с сарказмом добавила Diana.

«Пусть напишет в «Спортлото», — иронизирует Екатерина.

«Нужно бы его как-нибудь раскулачить до конца. Наворовал много», — считает Валерий.

«Экспроприация экспроприаторов!» — отреагировала 87 626.

«За спонсирование националистических батальонов ещё должен ответить», — отметил Евгений К.

«Это имущество советских граждан, и он должен ответить перед гражданами», — считает Виталина.

«Всё, тучные годы товарища закончились», — смеется Валентин Ю.

«Нужно было вовремя переходить на сторону победителя», — пишет Dziro.

«Нечего было с нациками заигрывать, надо было в стране коррупцию уничтожать и [быть] за закон, а теперь ты побежал по судам западным. Ты ещё не в курсе, гражданин Ахметов, что Россия на все суды и организации запада плевала, так же, как это Запад сам делает, или вы все думали, что это игра в одни ворота? Одним всё можно, а другие должны всё исполнять? Ничего, ребята, вы не угадали — завод твой нацики должны восстанавливать, которых ты сам и прикармливал. Получите и распишитесь!» — написал Vital 77.

«Пускай забудет», — пишет Костя М.

«Надо пожаловаться в Международную Лигу сексуальных меньшинств», — пошутила Наталья С.

«А Ахметов не хочет вернуть деньги за пользование присвоенным имуществом, которое построили при Союзе?» — задался вопросом Серега.

«Может, пока будут разбираться с его делом, выяснится, какими путями он приватизировал заводы и намутил столько денег», — предположила Mari H.

«Как пришло, так и ушло», — отреагировала Елена.

«А как он весь советский народ обворовал, забыл? Его ещё за это к ответственности!» — призвала Евгения.

Александр Горбаруквов ИА REGNUM Капитализм

«Ахметов предал Донбасс, людей Донбасса предал всех и всё ещё чего-то хочет? Судить его нужно за все его преступления», — отреагировала Надежда.

«И вообще, нужно упразднить такое понятие, как олигарх! Кто он такой? Жулик! Где он взял столько заводов? Хоть один кирпичик вложил туда? Народное вернётся народу!» — отметила Екатерина Р.

«Когда Украина вышла из состава СССР, то ВСЁ имущество было народным/государственным. Пусть Ахметов расскажет, как он получил себе эти огромные активы в собственность, на каком основании и за чей счёт. Это называется история происхождения активов и подтверждение права собственности на актив», — написал And is.

«Вора обокрали… Он уже столько наворовал, что на пять жизней хватит. Пусть сидит и не трындит. А то посчитаем, сколько он прибыли у государства увёл, и заставим выплатить с процентами», — подытожила Светлана Г.