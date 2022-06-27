Материал американского агентства Bloomberg, согласно которому в Российской Федерации наступил «дефолт», потому что Министерство финансов США отказалось продлить лицензию, которая позволяла России обслуживать внешний долг в условиях санкций, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 27 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика

«Мы хотим погасить долг, но у нас не берут деньги и говорят, что мы просрочили платёж. Это совсем не по понятиям», — считает Артём П.

Многие пользователи считают, что Запад, объявивший России «дефолт», по сути расписался в том, что он плюёт на закон и просто творит то, что ему заблагорассудится.

«Когда они сами не хотят брать деньги, это становится уже их проблемами. Хотя не США, вообще, тявкать, у которых долг в триллионах исчисляется, но об этом никто не говорит почему-то», — подметила Virginia W.

Габриэль Метсю. Ростовщик и плачущая женщина. 1654

Некоторые комментаторы были разочарованы тем, что западные средства массовой информации начали преподносить искусственные препятствия, выставленные Западом перед Россией, в качестве «дефолта».

«Западные СМИ давно говорят на белое — чёрное и на чёрное — белое. Им верить в принципе нельзя. Жаль, что множество людей на Западе продолжает верить этой брехне», — отмечает Евгений С.

«Дебилы, что с них взять. Что хотят, то пускай и объявляют. Что их агентства рейтинговые, что СМИ лживые, что политики продажные — все они клиенты дурки. Ну и некоторые наши идиоты, их поддерживающие, туда же в компанию лезут», — пишет Че Г.

Часть людей полагает, что сам Запад будет разгребать все те последствия, которые он устроил благодаря искусственным преградам, возведённым перед Российской Федерацией.

«Самое смешное, что дефолт нам объявил Запад. Мы его не объявляли, потому что деньги у нас есть. А раз дефолт объявили они, значит, и оплачивать будут тоже они. Чего не сделаешь, лишь бы дерьма на вентилятор в сторону России набросить», — написал Иван С.

Ряд пользователей уверен, что этот «технический дефолт» носит исключительно формальный характер и вообще никаким образом не скажется на российской экономике.

«Эффект от «дефолта» для России нулевой. Для Запада же всё наоборот — есть возможность лить в уши своим гражданам о том, что санкции работают, и тем самым оправдать инфляцию, но инвесторы и главы других государств ведь прекрасно понимают, в чём тут дело, и вскоре просто перестанут иметь отношения с США и их приспешниками», — указывает Тимур А.

Нашлись и те, кто отмечают, что в очередной раз становится понятно, что со странами Запада дел никому иметь не стоит, потом что это государства-бандиты.

«Запад показал, что с ними договариваться о чём-то нельзя. Западные страны не соблюдают договоры. Как итог — многие страны мира просто перестанут с ними иметь дело, особенно в вопросах доллара и евро — перейдут на другие валюты», — предрекает Равшан Ш.

Напомним, 27 июня американское агентство Bloomberg опубликовало материал, согласно которому в Российской Федерации наступил «дефолт». Отмечается, что Министерство финансов России должно был выплатить купоны по двум выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2026 и 2036 годах в долларах и евро, но Минфин США отказался продлить лицензию, которая позволяла России обслуживать внешний долг в условиях санкций.