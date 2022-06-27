Переговоры по ядерному досье Ирана, которые до последнего времени проходили в Вене, могут быть перенесены в Катар. Об этом сообщил в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera высокопоставленный представитель иранских властей. По его словам, «у Катара в этом отношении есть наилучшие возможности стать местом, где продолжатся переговоры». Почему?

Иван Шилов ИА REGNUM США и Иран

По туманной версии верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, это связано с тем, что между США и Ираном диалог по ядерному соглашению не будет проводиться при участии стран «четыре плюс один» (Россия, Великобритания, Германия, КНР, Франция), а также Тегеран и Вашингтон «не будут вести диалог напрямую». Но, по Боррелю, переговоры возобновятся в течение «ближайших нескольких дней». Эту информацию подтвердил и глава МИД Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиан. По его словам, диалог будет «непрямым» с участием Евросоюза в качестве посредника. Ожидается, что в этом формате примут участие координатор переговоров по СВПД от ЕС Энрике Мора и его команда в одном отеле, американская команда во главе со специальным посланником США по Ирану Робертом Малли в другом отеле, иранская команда во главе с замминистра иностранных дел Ирана Али Багери Кани в третьем отеле, между которыми станет курсировать команда ЕС.

(сс) European Parliament Жозеп Боррель

Напомним, что ситуация с переговорами неоднократно заходила в тупик. 8 июня совет управляющих МАГАТЭ одобрил резолюцию с критикой Тегерана за недостаточное раскрытие информации по своей ядерной программе. 30 членов совета поддержали резолюцию, однако Россия и Китай проголосовали против, Индия, Ливия и Пакистан воздержались. В ответ на демарш МАГАТЭ Иран отключил две камеры наблюдения агентства на одном из своих ядерных объектов. Но после закрытых переговоров Борреля в Брюсселе со специальным посланником США по Ирану что-то изменилось. При этом Боррель нарвался на скандал. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид обрушился на него с критикой, обвинив в «отсутствии заботы о жизни израильских граждан» (в контексте недавних сообщений об иранских боевиках, якобы нацеленных на израильтян в Турции). Однако британское издание The Guardian утверждает, что «ситуация вышла из тупика», хотя не сообщает о деталях достигнутого компромисса.

Есть важные нюансы. Боррель в Тегеране проводил специальные переговоры с главой национальной безопасности Ирана Али Шамхани, а накануне в Тегеране с визитом побывал глава МИД России Сергей Лавров. Там он говорил, что Москва будет добиваться восстановления соглашения по иранской ядерной программе «в изначальной конфигурации, без каких-либо изъятий и довесков». По его словам, российская сторона надеется, что «Вашингтон сделает рациональный выбор», хотя окончательной уверенности в этом нет». По сведениям, просочившимся в иранские издания, американская сторона «предлагает Ирану некие экономические выгоды от соглашения». Судя по всему, речь ведется о возвращении Тегерану замороженных в западных банках средств и ожидаемой прибыли от продажи нефти и газа. При этом все понимают, что в случае успешности ирано-американского диалога роль Ирана на Ближнем Востоке серьезно изменится, и этот фактор вынуждены так или иначе принимать в расчет в первую очередь, конечно, Израиль и страны Персидского залива, особенно Саудовская Аравия.

Министерство иностранных дел Российской Федерации В ходе совместной пресс-конференции Сергея Лаврова и Хоссейна Амир-Абдоллахиана, Тегеран, 23 июня 2022 года

У них останется два выбора: либо идти по пути нормализации отношений с Ираном, либо сближаться с Израилем, развивать свой ракетный арсенал и, возможно, подумать о собственной ядерной программе. Именно в такой парадигме начал вести «игру» Израиль. Так, американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальные источники дала утечку, согласно которой «представители США проводили в марте тайное совещание в Шарм-эш-Шейхе, на котором присутствовали военные руководители Израиля, Саудовской Аравии, Катара, Иордании, Египта, ОАЭ и Бахрейна». Рассматривались вопросы «координации действий на растущий ракетный потенциал Ирана». Это мероприятие публично не анонсировалось, и это была первая в своем роде встреча столь высокого уровня с участием военного руководства Израиля и арабских стран. Почему именно сейчас американские источники решили предать гласности информацию, содержащую намеки об очередных попытках США и Израиля сколотить на Ближнем Востоке антииранскую коалицию с участием или подключением Вашингтона под эгидой Центрального командования ВС США (CENTCOM)?

Утечка подобных секретных договоренностей должна скомпрометировать тех участников процесса, которые ведут переговоры с Тегераном, не порывая связей «низкого уровня» с Израилем. Не случайно, по данным дипломатических источников, дискуссии как между ближневосточными государствами, так и с Израилем о сотрудничестве в области противовоздушной обороны обострились, ситуация стала балансировать на грани срыва. Что же касается Катара, которого называют новой возможной переговорной площадкой, то он старается не конфликтовать с Ираном и надеется на заключение нового ядерного соглашения с Тегераном для обеспечения мира и стабильности в регионе хотя бы для того, чтобы спокойно провести Чемпионат мира-2022 по футболу. Но что выйдет из этой затеи, сказать сложно. Теоретически в случае подписания ядерной сделки проблемы Тегерана с Европой и США отступят на задний план и будут переведены на региональный уровень. А что будет на практике?