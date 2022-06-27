Руководитель главного управления разведки украинских вооруженных сил Кирилл Буданов пригрозил Российской Федерации терактами. Соответствующее заявление чиновник сделал в интервью британской газете Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия Украины

Буданов упомянул о взрывах автомобилей в Херсонской области, в результате одного из которых погиб чиновник военно-гражданской администрации. Глава главного управления разведки вооруженных сил Украины пригрозил, что подобные атаки и диверсии «были и будут проводиться в России и во многих других местах».

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Заявление украинского чиновника обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что Украина является террористическим государством.

«Способны только на гадости», — отреагировала Ирина.

«Ну, а чего ожидать, если Украина государство-террорист?» — задался вопросом Сергей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Как-то предсказуемо. Террористы, они и на Украине террористы», — отметил VS.

«Когда возьмут в плен — плакать будет», — добавил один из участников обсуждения.

«Настоящий ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но все же мы дождёмся, когда они на камеру будут рассказывать, что совсем не это имели в виду! Гады!» — не выдержала Валентина.

«Террористическое государство Украина», — написал Вячеслав Л.

«Значит, будем истреблять как террористов под корень…» — пишет Vladimir.

«Пусть грозит! У нас будут полностью развязаны руки! Ой, дебилы, ой конченные. Так рыть себе могилу умеют только украинцы», — отреагировала Наталья ZV.

«Он хорошо подумал?» — задалась вопросом Larisa N.

«Всё когда-то кончается, и за каждое слово придётся ответить!» — отметил Максим К.

«Лучше бы за свою территорию беспокоился, а то и её скоро не будет», — прокомментировала угрозы украинского чиновника Алефтина.

«Из-за таких тварей, как он, теперь ко всем украинцам будут с подозрением относиться», — подчеркнул один из участников обсуждения.

«УГИЛ (*) — Украинское государство Ивано-Франковска и Львова. * — запрещено в РФ. Запоминайте эту аббревиатуру», — призвал Денис Д.

«УГИЛ уже и не скрывается! А кто ж его финансирует и снабжает оружием? Какой-то спонсор терроризма! И кто ж это?» — не без сарказма написал Vadim.

«Официально надо признать киевский режим террористическим», — подчеркнул Сергей.

«Но Европа и Америка этих угроз в упор не замечает! Это шантаж и угроза террором! Так какая страна террорист?» — подытожила Надежда.