В Сети жители Южной Кореи обсудили правительство Китая, выступающего против участия Южной Кореи в саммите НАТО.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

В ходе брифинга, состоявшегося 23 июня, представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь сообщил, что Азиатско-Тихоокеанский регион не является зоной интересов НАТО.

По его словам, страны региона и население решительно выступают против привлечения военных организаций, а также любых действий и высказываний, которые могут привести к разделению и противостоянию.

Министерство иностранных дел КНР Ван Вэньбинь

В тот же день координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби в ходе встречи с журналистами заявил, что Китай не обладает правом вето относительно участия Южной Кореи в каких-либо мероприятиях.

Он также подчеркнул, что США не стремятся к созданию версии НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, приглашая союзников на саммит альянса, а также акцентировал внимание на том, что НАТО — это Трансатлантический оборонный альянс.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

Кирби сообщил, что США возлагают большие надежды на участие президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в саммите.

Между тем в администрации президента Южной Кореи отметили, что участие Юн Сок Ёля в саммите НАТО не подразумевает под собой переход к антикитайской политике, а также акцентировали внимание на том, что Сеул намерен расширить и углубить сотрудничество со странами-членами и странами — партнерами НАТО в сфере безопасности.

president. go. kr Вылет Юн Сок Ёля на саммит НАТО

«Нет необходимости интерпретировать участие президента в саммите НАТО как сдвиг в сторону антикитайской и антироссийской политики», — заявили в администрации южнокорейского лидера.

«Вы должны придерживаться позиции США, думаете, Китай признает вас, если вы будете сохранять нейтралитет? Можете спокойно проигнорировать эти высказывания», — интересуется hoyo***.

«Кажется, мы ошиблись с выбором президента», — предполагает jack***.

«Кажется, нашу страну ждет экономический крах. Ибо наш глупый президент ничего не знает о дипломатии и думает, что может как-то рассчитывать на верность США», — предполагает pass***.

«Мне кажется, эта поездка лишь прикрытие», — считает chu1***.

«Давайте будем вести более агрессивную политику в отношении Китая!» — предлагает dk30***.

«Нам необходимо укрепить обороноспособность страны и подготовиться к войне», — считает kahn***.

«Чем быстрее завершим развертывание систем ПРО THAAD, тем будет лучше. Подчеркну, что оно нужно для обороны, а не для наступления», — пишет sony***.

«Китай — зло. Лучше держаться подальше от Китая», — отмечает dulp***.

«Почему Китай злится? Он что, враг НАТО?» — недоумевает cseu***.

«Как долго мы будем страной, зависящей от Китая?» — вопрошает k2en***.

«Я доверяю нашему президенту и правительству», — пишет tjcj.

«Вместо того чтобы оставаться нейтральными, вы решили съездить на саммит, спровоцировали Китай. Осталось только бойкотировать их продукцию, верно?» — задается вопросом thum***.

«Надеюсь, мы в ближайшее время сократим зависимость от Китая и начнем вводить разного рода ограничения в отношении китайцев…» — пишет ksgc***.

«Нельзя дружить с Китаем. КПК пытается сделать нас частью своей территории», — утверждает open***.