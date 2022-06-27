В приютах нидерландских муниципалитетов ожидают наплыва украинских беженцев после участившихся случаев выселения их из своих домов принимающими семьями в связи с периодом летних отпусков, сообщает 26 июня издание NU. nl.

Оноре Домье. Беженцы. 1850

Так, в регионе Центральный и Западный Брабант порядка 1200 беженцев проживают у частных лиц, однако часть местных жителей уже начали обращаться к властям с вопросами, так как они не хотят оставлять своих гостей одних на летний период, когда принимающая семья будет в отъезде.

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Новость обсудили в социальных сетях.

«Обычно так нерадивые хозяева с подобранными котами обходятся», — отреагировала Юлия.

«Вроде Нидерланды, а сказка про заинькину избушку таки знакома», — пишет Marina.

«Вполне логично. Вы бы оставили чужих людей хозяйничать, пока вы в отъезде?» — задалась вопросом Helen P.

«Ещё бы! Их оставь, так потом некуда будет голландцам возвращаться…» — с сарказмом добавил Designcannes.

Неизвестный автор. Извлечение камня безумия

«А что так?» — спросила Na Ta.

«А то всё хвалились, что везде их принимают, проезд бесплатный… А теперь вон оно как. Люди устали, хотят в отпуск. Им зачем, им не нужна Украина с ее людьми… Вот и весь Запад, куда так стремится Украина. За что боролись, то и получили», — отметил один из участников обсуждения.

«Мир большой. Вам, украинцам, везде будут «рады», — с сарказмом отметил Egor L.

«Всех в Руанду, в Африку», — с юмором призвал Александр У.

«В хваленой Великобритании уже давно сняли все украинские флаги! Позабавились, и хватит», — написала Jelena S.

«Наигрались в благотворительность. Поматросили и бросили…» — отреагировала Надежда Борисовна.

«Печальная ситуация. Жалко законопослушных беженцев, попавших в такую ситуацию», — добавил Игорь.

«[Советник главы офиса украинского президента Алексей] Арестович же сказал, что украинцев встречают, как богов. То ли в Европе одни безбожники, то ли Арестович опять всех обманул…» — смеется ZOV.

«Единственные страны, на которые могли рассчитывать украинцы, — это Россия и Белоруссия. Но в место этого они решили воевать с ними. Украину еще может спасти капитуляция», — прокомментировал Дмитрий М.

«Украинцы, не сдавайтесь! Бейте европейцев, боритесь за свое право сидеть на шее! Второго такого шанса не будет!» — шутит Empty Words.

«Что за безобразие? Почему они их с собой не берут на отдых?» — смеется одна из участниц обсуждения.

«Как с собаками обращаются…» — подытожила Марина М.