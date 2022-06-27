В Оренбурге подрались водитель автобуса, курсирующего по маршруту № 61, и пассажир. Информация об этом появилась в соцсети «ВКонтакте». В паблике «Оренбург очевидец» обнародовано видео с кадрами потасовки.

Гнев (Фрагмент картины Драка крестьян при игре в карты 1635)

Сообщается, что в ходе конфликта пьяный пассажир выронил телефон. Женщина-кондуктор его подняла и не отдала. В свою очередь, портал orenday.ru проинформировал, что мобильный телефон подняла женщина и впоследствии аппарат был возвращен владельцу.

Пользователи соцсети активно обсуждают драку. Одни считают, что водителю необходимо было проявить выдержку, вызвать полицию и дождаться правоохранителей. Другие аплодируют водителю, который сцепился с неадекватным пассажиром.

Информресурсы сообщают, что именно пассажир стал зачинщиком драки. Пьяный мужчина пропустил свою остановку и начал предъявлять претензии водителю. Затем пьяный оренбуржец приземлился на сидевшую рядом девушку, отчего пассажирка упала. Люди в салоне начали возмущаться и требовать высадить неадекватного мужчину. Тот в свою очередь вылил поток нецензурной брани.

Водитель предложил дебоширу покинуть автобус. Но мужчина набросился на водителя с кулаками.

«Куда смотрит администрация города. Перевозчик обязан терпеть. И не обязан распускать руки. Что он должен сделать: по закону вызвать ближайший экипаж по тел 02 или 102 и ждать. А за это водитель может заехать надолго и намного — за неуравновешенность своих нервов и так далее», — считает Александр С.

мвд.рф Полиция России

Нашлись сторонники такого мнения — водитель не имел права распускать руки.

Другой комментатор парировал: «Причем здесь водитель? Дрался алкаш, я так понял, с женщиной, а по закону пьяных людей возить не рекомендуется». Николай М. отметил, что фото таких неадекватов стоит обнародовать для устрашения. Штрафы пьяным пассажирам варьируются от 500 до 5000 рублей. Но также может грозить административный арест.

Также в своих комментариях пользователи интернета недоумевают — зачем водитель пустил пьяного пассажира в салон общественного транспорта. Оренбуржцы сообщают, что часто пользуются услугами автобуса и знают водителя как хорошего и уравновешенного человека. «Езжу с этим водителем почти каждое утро. Никогда от него грубого слова не слышала. Позитивный человек. Как же надо было довести бедного водителя», — сказала Виктория И.