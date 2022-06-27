США намерены поставить Украине зенитно-ракетный комплекс средней и большой дальности, сообщает CNN. О сделке объявят в ближайшие дни, сообщил знакомый с ситуацией источник. Указанное вооружение может поражать цели на расстоянии более 100 миль.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оружие США

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многих данное сообщение возмутило, участники обсуждения указали на то, что Соединенным Штатам Америки не жаль мирных жителей Украины, им просто нужна горячая точка на украинской территории.

«Пусть потом не скулят, когда Россия по Киеву бьет», — отреагировала Marina L.

«Это говорит о том, что они уже выгребли все советские запасы [систем] ПВО из восточной Европы и, наверное, не только [систем] ПВО, и дальше будет все больше поставок западного оружия», — отметил Vorand.

«Россия старается сохранить инфраструктуру и мирных жителей Украины, с поставками [систем] ПРО этого больше не будет… Как и самой страны Украины…» — предположил Fraud.

«С каждым разом убеждаюсь, что США плевать на жителей Украины. Им нужна горячая точка, вот и все», — отреагировал Vova.

Американский зенитный ракетный комплекс Patriot PAC-3

«Это никогда не закончится, они не успокоятся», — написала Ната.

«Посмотрим, что скажет Сенат на их намерения… Хотя, могут ЦРУшники и тайком [поставить], но тогда из американской военщины подадут голоса недовольные. Кто про Китай уже задумывается — для них Украина — битая карта…» — добавила Anastasija S.

«Я вот думаю, а не пора ли поддержать Техас в их мирной инициативе выйти из этого содомитского союза», — иронизирует «Илья Муромец».

«Судно, перевозящие оружие, вполне может затонуть. Где-нибудь в Атлантике или Балтике», — не без сарказма комментирует Владимирович.

«Посмотрим, пойдёт ли дальше объявления о намерении», — добавила Ксения И.

«Обещать не значит жениться…» — отметила Марина.

«Как только объявляют, что хотят поставить какое-либо вооружение, значит оно уже там. Это заявление лишь легализация свершившегося факта. Значит будем уничтожать западные [системы] ПВО/ПРО. Нам такой опыт необходим», — написала Берта Р.

«Ну тогда не ждите покоя в Киеве, раз запросили вооруженную помощь, — ответочка будет. А то не понравилось, что по Киеву жахнуло. То ли ещё будет. За Донбасс ответите, сволочи», — подытожила Екатерина М.