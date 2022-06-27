По утверждению американского агентства Bloomberg, Россия якобы находится «в нескольких часах» от дефолта. Об этом 26 июня со ссылкой на прописанные в долговых обязательствах условия сообщается в материале агентства.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

Уточняется, что 26 июня завершается льготный период для выплаты процентов по бондам на сумму около $100 млн.

«Официального заявления не будет, а Россия уже оспаривает (неисполнение обязательств), но если инвесторы не получат деньги к крайнему сроку, то в понедельник утром произойдет «событие дефолта», — сообщает источник.

Сообщение агентства Bloomberg обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте».

«Он уже три раза был, нет?» — с сарказмом поинтересовался Лев Ч.

«Дефолт по внешнему долгу невозможен. Россия продолжает исполнять свои обязательства в рублях, поскольку западные страны сами перекрыли санкциями иные возможности…» — написал Саша.

«Кредитор должен быть заинтересован в достижении консенсуса если касса для оплаты закрыта. Это не одно и то же, что заёмщик не в состоянии платить по долгам или отказывается платить. Поэтому это не дефолт. А вот плохо… когда твои долги больше дохода или когда в твоём хранилище на текущий момент золота меньше, чем тебе передали на хранение…» — отметил Dmitry.

«Да пусть на свой долг посмотрят сначала. А Блумберг такой себе финансист», — смеется один из участников обсуждения.

«Какой дефолт? Вообще, мое мнение — не надо было изначально что-либо платить. Они арестовали наши резервы? Все, платить не будем, пока не вернут нам наши деньги! Какие выплаты вообще? Пусть подавятся!» — не выдержала Надежда Г.

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«Всех с «дефолтом»! Можно только посмеяться с того, с каким пафосом Запад кинул сам себя. И да, это тот самый умный и могущий западный мир, на который молятся либералы. Клоунада какая», — отреагировал один из участников обсуждения.

«Ну насчёт дефолта: поживём — увидим, конечно. Но так-то уже скоро Китай, Россия, Индия будут рассчитываться своей валютой между собой, а вот американские бумажки никому не нужны будут, т. к. они, кроме как печатать их больше, ничего не производят особо! Сейчас-то уже цены у них там ужас, а будет еще похлеще — с голода будут работать за копейки. Вот как они поступали с другими странами, то же самое и их ждёт! А то возомнили себя элитой мировой!..» — добавил «Русский».

«Так они сами отказались деньги брать… Идиоты», — не выдержал один из участников обсуждения.

«Кому должны, всем прощаем. Не хотите рублями, курите бамбук…» — отметила Алария.

«Там и валюта у них заморожена и в рублях предлагали. Не хотят. Похоже на жену после развода. Чтоб по её [хотению] всё было — так хочу, так не хочу, а в итоге сопли, слюни и никакого результата. Пусть визжат, нам с этого уже ни хуже, ни лучше. Это просто тема для новостей в США. Чтоб народ возмущался не на Байдена», — считает Н. В.

«Обокрасть хотят еще раз», — считает Надежда Юрьевна.

«Первый в истории «дефолт», когда кредитор всеми силами против того, чтоб ему долг вернули», — смеется Ирина.

«А ничего, что они столько лет грабили и продолжают грабить? Золото наше никто не вернул, сейчас заморожено очень много денег, и мы им всё должны. С чего это? Вообще, мы ничего не должны никому, прям смешно смотреть на всю эту возню», — возмутилась Елена.

«Да проще надо быть. Разослать уведомления, что открыты депозитные счета, на которых лежат ваши проценты в рублях. Если не забираете в определенный срок — все идёт голодающим детям Африки. Я не думаю, что они долго будут кривляться», — подытожила Елена Г.