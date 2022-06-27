В вопросе антироссийских санкций Турция будет исходить из своей экономической выгоды. Об этом 26 июня заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байрактар

Если бы Турция подключилась к санкциям против России, это бы ударило в первую очередь по ней самой, отметил он.

Заявление представителя Турции обсудили в мессенджере Telegram.

«Исходя из своей экономической выгоды, Турция не будет подключаться к санкциям против России — представитель Эрдогана. А что, разве так можно было?» — не без сарказма прокомментировал новость автор телеграм-канала Open Ukraine | Открытая Украина.

«Турции можно, а холопам нельзя», — написал Alex M.

«Может, Грузии за это в ЕС (не дали статус кандидата на вступление в Евросоюз. — М. Р.) не взяли», — добавил username.

«Это такой щелчок по носу западным колониям», — пишет Shamil.

«Немцы в шоке», — с сарказмом прокомментировала Марина.

«У Турции с экономикой не всё хорошо, санкции её просто похоронят!» — отметил Sergey.

«Как наша туристическая колония может ввести против нас санкции?» — смеется один из участников обсуждения.

«Именно сейчас Турция очень рада, что её не приняли в ЕС», — с юмором отреагировала Елена.

(сс) Администрация президента России Реджеп Тайип Эрдоган

«Интересно, почему Германия или Франция так не могут?» — не без сарказма поинтересовалась Olga.

«Хоть турки и усаживаются на двух стульях, но они хотя бы что-то о своей экономике думают, да и о людях. Если бы в Европе также побольше «колоний» проявили силу воли, не боялись, то… Мы бы видели совершенно другую картину «поддержки», я почти уверен…» — добавил Vlad B.

«Святые помидоры! Да ладно?!» — смеется Ольга.

«А «Байрактары» все, я так понимаю, резко сменили курсы и вернулись в лоно родной воздушной гавани? А?!» — спросила Мария И.

«Мистер «купи-продай» сдерживает спад туристического сезона», — иронизирует Энж, подразумевая Эрдогана.

«Эрдоган далеко не дурак — у него весь туризм на России стоит. И он пока не пляшет под дудку Евросоюза и его американского наместника», — пишет Aleks.

«Да туркам верить — себя не уважать. Вот вам «Байрактары», но ждём на курорты», — отметил Р. Д.

(сс) Официальное интернет-представительство президента Украины Турецкие наступательные БПЛА Bayraktar TB2 на вооружении Украины

«Но «Байрактары» Турция дает», — пишет Vasya.

«А что когда-то османы нас поддерживали? Эрдоган играет свою игру и у него фантомные боли по Османской империи. Это всё очевидно. Но я никогда не понимал и тем более сейчас не понимаю тех мыслящих пузом и задницей отдыхающих в Турции. Они поддерживают экономику страны, которая поставляет оружие и беспилотники украинским фашистам… Что мир настолько мал, что отдыхать можно только в Турции? Даже сейчас вариантов масса для отдыха НЕ в странах НАТО и НЕ в странах, которые лижут *опу американцам…» — отметил Игорь А.

«С Турцией не всё однозначно. Но на сегодня позиция турок нас устраивает. Их поведение — показатель того, что в лагере противника нет единодушия», — подытожила Берта Р.