Около 700 сотрудников аэропорта Хитроу, Лондон, проголосовали за проведение забастовок во время периода летних отпусков. Профсоюзы GMB и Unite призывают сотрудников других аэропортов, в том числе Гатвика, Лондон, Глазго, Манчестера и Ньюкасла, присоединиться к акции. Забастовки связаны с сокращением заработной платы на 10 процентов, которое провели во время пандемии COVID-19.

Станислав Ленц. Забастовка (фрагмент). 1910

Теневой министр иностранных дел Великобритании член Лейборисиской партии Дэвид Лэмми заявил, что он не поддерживает бастующих.

«Смотрите, мы все чувствуем влияние инфляции, многие из нас хотели бы получить повышение зарплаты на 10 процентов, и, честно говоря, многие понимают, что это маловероятно. Это переговоры. Это будет абсолютно неправильно и безответственно соглашаться со всеми бастующими. Я не поддерживаю их, это категорическое нет. Каждый спор будет разным, и большая часть из них будет касаться не только оплаты труда, но еще и условий, модернизации, некоторые будут касаться и пенсий. Ответственное правительство ведет переговоры», — высказался политик.

«Посмотрите, что происходит в Великобритании. У нас очереди в аэропортах с обеих сторон — на таможне, на выдаче багажа. Невозможно получить паспорт, невозможно получить водительское удостоверение. Страна в застое. И на водительском сидении консерваторы, и они управляют очень плохо. Британия буквально в горах накопившейся работы», — добавил Лэмми.

Часть пользователей считает, что проблема связана не только с пандемией, но и с выходом Великобритании из состава Европейского союза, когда правительство потеряло большое количество рабочей силы, готовой работать за меньшую сумму.

«Если бы мы вернулись в Европейский союз, мы могли бы привлечь дешевую рабочую силу, и тогда все доводы бастующих были бы разбиты», — считает @catgrade506.

Policy Exchange Дэвид Лэмми

В комментариях отметили, что сотрудники требуют вполне оправданного повышения зарплаты, потому что фактически они хотят той зарплаты, которую им платили до пандемии, а не повышения ее еще на 10 процентов.

«Тут нет никакого повышение зарплаты, это возращение ее на прошлый уровень. Дэвид Лэмми с ума сошел?» — прокомментировал @surfsurfsurf.

«Они не просят поднять им зарплату на 10 процентов. Они просят вернуть им те 10 процентов, которые у них отняли во время пандемии. Неужели так сложно поддержать трудящихся, когда ты лейборист?» — спросил @JordanWSmith21.

Некоторые пользователи обратились к теневому министру и сказали, что он не понимает, о чем говорит, потому что он, как и другие члены парламента, явно не чувствует на себе кризис стоимости жизни и неимоверный уровень инфляции.

«В очередной раз Дэвид Лэмми разочаровал. И нет, господин Лэмми, ты не можешь говорить, что мы все чувствуем влияние инфляции, потому что ты его точно не ощущаешь», — написал @ChaabanRabih.

Ряд комментаторов отметили, что лейборист, который не поддерживает рабочих недостоин называть себя лейбористом, а если он представляет мнение всей партии, то смысла существования таких лейбористов нет.

«Небольшая авария с участием Лейбористской партии и Лэмми. Им нужно просто объединиться с Тори», — прокомментировал @Brown666W.

(сс) Mike Burdett Самолет в аэропорту Хитроу

«Просто представьте себе, член парламента от Лейбористской партии не соглашается с забастовками в период кошмарного кризиса стоимости жизни, в котором мы сейчас находимся», — отметил @Mark85LFC.

«Это не противоречивый вопрос. Это депутат-лейборист стреляет себе и партии в ноги шесть раз, потом перезаряжает пистолет и стреляет вновь. Он практически дает консерватором бесплатно материал, которым они потом будут кидаться в так называемую Лейбористскую партию», — сравнил @TwitDinosaur.

«Дэвид Лэмми, ты лейбористский депутат, пожалуйста, веди себя соответствующим образом. Первой задачей партии должна быть поддержка рабочих, а не подстава», — обратился @saiint.

Некоторые комментаторы также поинтересовались, откуда в аэропортах так много людей и чьим отпускам помешают забастовки, если в период кризиса стоимости жизни большинство британцев не может себе позволить этот отпуск.

«Если мы все должны жить на черте бедности, как люди могут позволить себе отпуска? Они живут за счет долгов по кредитным картам?» — спросил @hawkins_carole.