У лидеров Соединенных Штатов Америки и Германии — Джо Байдена и Олафа Шольца — одинаковая позиция по вопросу дипломатического урегулирования ситуации на Украине. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 26 июня заявил представитель американской администрации.

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Так, лидеры США и Германии солидарны с президентом Украины Владимиром Зеленским в стремлении разрешить конфликт переговорами.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что заявлениям западных лидеров веры нет, а опыт Минских соглашений свидетельствует о том, что с Киевом договариваться смысла нет.

«США и ФРГ едины во мнении о необходимости добиться дипломатического урегулирования конфликта на Украине (Белый дом). Не думаю, что их позицию разделяет лохматое чудовище Борис Джонсон», — написал украинский блогер Тарас Незалежко в своем телеграм-канале.

«Им никому нельзя верить. Особенно США», — отреагировал Jürgen.

«Перезваниваются, переписываются, в кучку собираются, все что-то обсуждают… Можно подумать, что от них что-то зависит?» — задалась вопросом IraKir.

«Да никто переговариваться не будет, это только на публику всё. Да и не нужны переговоры, надо постепенно давить нацизм на Украине!» — пишет Виталик.

«Поздно», — отметила Натали Р.

«Этот инфантильный реликт («гегемон») так и не понял, что его списали в утиль и что его мнение теперь может быть интересно только ему самому…» — пишет «Робсон».

«Да ладно. В день по 10 заявлений, которые абсолютно диаметральные. То дипломатично урегулирование, потом через пять минут говорят — только война. И так постоянно уже два месяца слышим это», — прокомментировал один из участников обсуждения.

«Почему этого нельзя было сделать, когда было ещё не поздно? Только вот проблема, Путин в хоккей играть с Лукашенко пошел…» — не без сарказма добавил Вася.

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«Минск 3» и любое другое урегулирование на данном этапе будет только передышкой перед новой войной, а если не освободить Одессу, то это подставит под удар теперь ещё и Приднестровье и русские корабли в Черном море…» — пишет Андрей.

«А нам это надо? Опять «Минск»? Хватит переговоров! Полная капитуляция, и всё!» — написала Лариса Л.

«Никаких переговоров больше — вперед и до конца. Киевлянин», — отреагировал Gene N.

«Игра в плохого и хорошего», — считает Ирина.

«Договариваться с ними не о чем. Говорильня 8 лет уже», — добавил Валерий.

«Ложь! Передышка им нужна. Технику собрать, окопаться, людей набрать. Бить их надо, иначе удачи не видать», — призвал Виталий.

«Если бы были заинтересованы, уже бы не слали оружие. А так губы шлепают одно, руки делают другое. Пора бы заткнуться», — отметил Strike.

«Когда США что-то заявляют о мире — жди обострения», — прокомментировала новость Natasha M.

«Не думаю, что стоит останавливаться раньше польской границы», — считает один из участников обсуждения.

«Я боюсь, что они ожидают дипломатии не оттуда, откуда она должна прийти», — пишет Irina C.

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«Нет и не может быть никаких разногласий! Это спектакль под названием «добрый/злой полицейский» и только», — также отметил Ill.

«Капитуляция! И точка!» — отреагировал один из комментирующих.

«Очередные уловки, чтобы взять паузу. «Минск» был такой же ерундой», — напомнил Bernard B.

«Рановато. Нам ещё Харьков и Одессу забирать. А там можно и подумать», — пишет SR.

«Всё только на словах, а на деле всё наоборот», — добавил Николай.

«А можно дипломатическое урегулирование? Можно, но сначала капитуляция», — с сарказмом подытожил Viktor.