Тема российско-украинского конфликта продолжает оставаться в центре внимания грузинских аналитиков и пользователей соцсетей. Независимые эксперты делают вывод: Украину использовали как ареал для противостояния между Россией с одной стороны и США и Евросоюзом с другой.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Очередной пост на эту тему на своей странице в соцсети Facebook опубликовал эксперт Д. Г.

«Знаете, в чем цинизм?! Более 3,5 месяца уничтожают украинских солдат. Жертвы огромные! За это время ни шагу не было сделано для остановки конфликта, а ведь его можно было предотвратить только соблюдением элементарных условий… Сейчас американцы и этот аморфный Столтенберг говорят, что Украине взамен за мир придется уступить территории! Эти безумные люди довели ситуацию до такой крайности, что нет никаких шансов на переговоры и прощение! Точка в ситуации будет поставлена тогда, когда мы сочтем это необходимым, заявили в России. Когда сочтут необходимым, это головоломка, но не для Украины! Самая большая напряженность начнется после Украины. И никакие ленд-лизы, никакие миллиарды Украине не помогут!» — пишет Д. Г.

«Я сделаю примитивный комментарий. Территорию Украины использовали как ареал для военного противостояния между Россией и США-Европой. Ясно, что марионеточное и агентурное правительство Украины зажгло всему этому зеленый свет. Итог: в информационной войне победила Украина, а реально имеется уничтоженное государство, которое некогда называлось Украиной… Но следящие за информационным «аджапсандали», к сожалению, реальности не видят», — заметил в тон автору поста пользователь Д. М.

«Следующая стратегия Украины — только попытка растянуть все это. Поэтому еще много украинцев погибнет, пока будет продолжаться этот процесс. Что останется от Украины, знают только русские и никто иной. А ведь русские и не посмели бы войти на Украину…» — отозвался Д. Г.

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«Говорят, что украинцы гибнут за Европу. Большей глупости я не слышала, если это верно перевели. Текста не слышала, поэтому ничего сказать не могу», — добавила М. М.

«Катастрофа! Не понимаю, умышленно сделало правительство Украины этот выбор или не ожидало всего этого?» — недоуменно добавила Ш. Д.

«Украина в ужасном состоянии, и пока Запад до конца не исчерпает отмывание денег и ресурс продажи оружия, все будет продолжаться», — предсказал З. М.

«Зато у нас европейская перспектива)). Макрон говорит, что географически мы находимся в плохом месте, а эти порабощенные куда лезут, перед кем оправдываются. Столько фарса, трагикомедии и пост-правды, раскачку которым дали процессы на Украине, и представить было трудно», — заметил Т. Т.

«Люди, скажем правительству громко: начните диалог с Россией, иначе дело пойдет по-другому и перформансы нам не помогут», — предложил Г. К.