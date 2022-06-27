Банкиры обыграли Набиуллину? — в России начнут биться за лицензии
Интересный прецедент произошел в банковской сфере России — все судебные инстанции встали на сторону банка с отозванной лицензией, признав незаконными действия Центробанка России. Обжалование решений регулятора, а тем более положительный исход — явление довольно редкое, в последний раз подобное наблюдалось в 2015 году. В новом же деле, которое в июне 2022 года дошло до Верховного суда, суд прямо указал на то, что вмененных банку ведомством Эльвиры Набиуллиной нарушений явно было недостаточно для отзыва лицензии и принятая в отношении кубанского «ЮМК Банка» мера была «не адекватна допущенному заявителем нарушению». Вернут ли банку лицензию, отозванную более года назад? Чем мотивировали вердикт суды и на какой стадии спор? Об этом подробнее — в материале ИА REGNUM.
О банке
«Банк Южной многоотраслевой корпорации» (ЮМК Банк) был создан в 2009 году в форме ЗАО, но позднее поменял организационно-правовую форму на ООО. Это довольно небольшой банк Краснодарского края. Его специализация — корпоративные клиенты. Участником системы страхования ООО не являлось.
По данным ЕГРЮЛ, владельцами общества выступают Наталья Макаревич — 28%, Олег Макаревич — 8%, Евгений Реушенко — 5%, Алексей Шипулин — 3%, ставропольское ООО «Лантер» — 50% (владелец 90% — Наталья Макаревич), ООО «Кубаньторгодежда-2» — 6%. Таким образом, банк контролировался Натальей Макаревич.
В 2019 году некие кубанские предприниматели Олег и Наталья Макаревичи фигурировали в уголовном деле по уклонению от уплаты налогов в особо крупном размере.
Отзыв лицензии и судебный спор
Лицензию у «ЮМК Банка» отозвали 19 марта 2021 года, когда по размеру активов он был на 222-м месте в России. Обосновал свои претензии регулятор тем, что ООО неоднократно нарушало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов. Заявлялось, что деятельность банка ориентировали на обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний, указывая, что у ООО 70% «ссудной задолженности являлась низкокачественной».
В сообщении ЦБ РФ также отмечалось, что инспекционная проверка выявила «случаи проведения непрозрачных для надзорного органа операций, имеющих целью вывод денежных средств за рубеж и сокрытие реальных финансовых потоков».
С претензиями владельцы не согласились и пошли в суд — оспаривать решения регулятора. Уже в октябре 2021 года арбитраж удовлетворил требование «ЮМК Банка», указав, что «единственным основанием для аннулирования лицензии заявителя явилось отсутствие в сообщениях об операциях обязательного контроля ИНН единоличного исполнительного органа плательщика. ИНН физического лица — представителя клиента банка в данных конкретных случаях не влияет на проведение или не проведение платежа». Отмечено, что нарушения самим же ЦБ РФ были признаны малозначительными.
После удовлетворения иска банка складывалась неоднозначная ситуация: с одной стороны, решение ЦБ РФ признали незаконным, а с другой — суд уже удовлетворил иск о принудительной ликвидации «ЮМК» и запрещать ликвидатору распоряжаться имуществом он не стал. С другой стороны, и регулятору в 2021 году отказали в приостановлении решения о незаконности отзыва лицензии. И в мае 2021 года решение вступило в законную силу. Ликвидатором был назначен Фаниль Юнусов из ассоциации «Достояние», который числится в этой должности в ЕГРЮЛ до сих пор.
Между тем в конце апреля 2022 года суд заявил, что раз приказы ЦБ РФ, которые легли в основу дела о ликвидации, признаны незаконными, то «у суда отсутствуют правовые основания для удовлетворения требований о принудительной ликвидации ООО «ЮМК банк».
По делу о принудительной ликвидации суд 12 сентября 2022 года должен будет рассмотреть заявление главы правления и комитета кредиторов о прекращении процедуры ликвидации банка.
Справка: в 2015 году суд уже признавал незаконным приказ об отзыве лицензии — у АО «Профессионал Банк» и «Атлас-банка». После этого, как известно из открытых данных, схожие иски были не в пользу банкиров.
Вердикт о признании приказов ЦБ РФ незаконными в итоге устоялся в вышестоящих инстанциях. А в конце июня 2022 года Верховный суд РФ не нашел оснований для передачи жалобы для рассмотрения Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного суда.
Суд также отказал «ЮМК Банку» в присуждении судебной неустойки за неисполнение решения суда по делу.
По пути «ЮМК Банка» сегодня идёт ещё один банк, чью лицензию ЦБ РФ отозвал, — московский банк «Платина». Первая инстанция притязания этого юрлица отклонила, но в конце мая 2022 года в апелляции дело было пересмотрено и вердикт первой инстанции отменили, признав недействительным приказ ЦБ РФ и обязав регулятора «устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителей путем возобновления действия лицензии на осуществление банковских операций». На сегодня ЦБ РФ подал кассационную жалобу на это решение, а 23 июня 2022 года в суд поступило заявление о приостановлении исполнения судебного решения. Последнее пока не рассмотрено.
Следующим этапом может стать взыскание убытков, причиненных «остановкой» банков на срок, который прошел с даты отзыва лицензии до «финиша» в борьбе за её возвращение.