Интересный прецедент произошел в банковской сфере России — все судебные инстанции встали на сторону банка с отозванной лицензией, признав незаконными действия Центробанка России. Обжалование решений регулятора, а тем более положительный исход — явление довольно редкое, в последний раз подобное наблюдалось в 2015 году. В новом же деле, которое в июне 2022 года дошло до Верховного суда, суд прямо указал на то, что вмененных банку ведомством Эльвиры Набиуллиной нарушений явно было недостаточно для отзыва лицензии и принятая в отношении кубанского «ЮМК Банка» мера была «не адекватна допущенному заявителем нарушению». Вернут ли банку лицензию, отозванную более года назад? Чем мотивировали вердикт суды и на какой стадии спор? Об этом подробнее — в материале ИА REGNUM.

Маринус ван Реймерсвале. Банкир со своей женой

О банке

«Банк Южной многоотраслевой корпорации» (ЮМК Банк) был создан в 2009 году в форме ЗАО, но позднее поменял организационно-правовую форму на ООО. Это довольно небольшой банк Краснодарского края. Его специализация — корпоративные клиенты. Участником системы страхования ООО не являлось.

В 2019 году некие кубанские предприниматели Олег и Наталья Макаревичи фигурировали в уголовном деле по уклонению от уплаты налогов в особо крупном размере.

Отзыв лицензии и судебный спор

Лицензию у «ЮМК Банка» отозвали 19 марта 2021 года, когда по размеру активов он был на 222-м месте в России. Обосновал свои претензии регулятор тем, что ООО неоднократно нарушало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов. Заявлялось, что деятельность банка ориентировали на обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний, указывая, что у ООО 70% «ссудной задолженности являлась низкокачественной».

В сообщении ЦБ РФ также отмечалось, что инспекционная проверка выявила «случаи проведения непрозрачных для надзорного органа операций, имеющих целью вывод денежных средств за рубеж и сокрытие реальных финансовых потоков».

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

С претензиями владельцы не согласились и пошли в суд — оспаривать решения регулятора. Уже в октябре 2021 года арбитраж удовлетворил требование «ЮМК Банка», указав, что «единственным основанием для аннулирования лицензии заявителя явилось отсутствие в сообщениях об операциях обязательного контроля ИНН единоличного исполнительного органа плательщика. ИНН физического лица — представителя клиента банка в данных конкретных случаях не влияет на проведение или не проведение платежа». Отмечено, что нарушения самим же ЦБ РФ были признаны малозначительными.

После удовлетворения иска банка складывалась неоднозначная ситуация: с одной стороны, решение ЦБ РФ признали незаконным, а с другой — суд уже удовлетворил иск о принудительной ликвидации «ЮМК» и запрещать ликвидатору распоряжаться имуществом он не стал. С другой стороны, и регулятору в 2021 году отказали в приостановлении решения о незаконности отзыва лицензии. И в мае 2021 года решение вступило в законную силу. Ликвидатором был назначен Фаниль Юнусов из ассоциации «Достояние», который числится в этой должности в ЕГРЮЛ до сих пор.

Между тем в конце апреля 2022 года суд заявил, что раз приказы ЦБ РФ, которые легли в основу дела о ликвидации, признаны незаконными, то «у суда отсутствуют правовые основания для удовлетворения требований о принудительной ликвидации ООО «ЮМК банк».

По делу о принудительной ликвидации суд 12 сентября 2022 года должен будет рассмотреть заявление главы правления и комитета кредиторов о прекращении процедуры ликвидации банка.

Вердикт о признании приказов ЦБ РФ незаконными в итоге устоялся в вышестоящих инстанциях. А в конце июня 2022 года Верховный суд РФ не нашел оснований для передачи жалобы для рассмотрения Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного суда.

Дарья Драй ИА REGNUM Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина

По пути «ЮМК Банка» сегодня идёт ещё один банк, чью лицензию ЦБ РФ отозвал, — московский банк «Платина». Первая инстанция притязания этого юрлица отклонила, но в конце мая 2022 года в апелляции дело было пересмотрено и вердикт первой инстанции отменили, признав недействительным приказ ЦБ РФ и обязав регулятора «устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителей путем возобновления действия лицензии на осуществление банковских операций». На сегодня ЦБ РФ подал кассационную жалобу на это решение, а 23 июня 2022 года в суд поступило заявление о приостановлении исполнения судебного решения. Последнее пока не рассмотрено.

Следующим этапом может стать взыскание убытков, причиненных «остановкой» банков на срок, который прошел с даты отзыва лицензии до «финиша» в борьбе за её возвращение.