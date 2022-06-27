Заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что любая попытка урегулировать конфликт на Украине в данный момент «приведёт только к длительной нестабильности», вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 26 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Нестабильность начнётся осенью, когда до зимы останется совсем немного», — предрекает Евгений К.

Многие пользователи были по-настоящему шокированы откровениями британского премьер-министра. Граждане не ожидали, что политик во всеуслышание заявит о том, что конфликт на Украине должен продолжаться, несмотря на возможность дипломатической урегулирования.

«Да ты что, Джонсон, правда что ли? А то мы не знали, какие цели ты преследуешь на Украине. Везде, где отметилась Англия, нестабильность перерастает в хаос», — указывает Константин Ч.

«Этот человек вообще не понимает, что говорит! Либо это рассчитано на крайне невежественную аудиторию», — предполагает Анна П.

Некоторые комментаторы допустили, что премьер-министр просто помутнел рассудком, от чего говорит совершенно ужасающие вещи.

«Интересная логика у этого шизанутого клоуна. Конфликт и его распространение — это, по его мнению, стабильность? Всё с ног на голову перевернул, подонок. Орудует людскими жизнями, как повар картошкой. Вообще никакого сострадания к людям нет, только бесконечный поиск политической выгоды», — подметил Денис Р.

«Что он буровит? Уладить конфликт, по его словам, — вызовет нестабильность, а война, получается, — это стабильность? Совсем кукушка перевернулась?!» — задаётся вопросом Татьяна Н.

Часть людей полагает, что Великобритания изначально и ставила перед собой такую задачу, чтобы украинский конфликт длился как можно дольше.

«Заявил о рисках дипломатического разрешения ситуации? Кто бы сомневался, что разрешение ситуации военным путем куда надёжнее, да Джонсонюк?» — обращается Любовь К.

«Прямым текстом, тварь, говорит, что не заинтересован в улаживании конфликта на Украине. Крови ему, видимо, мало», — подозревает Денис П.

«До последнего украинца, мы тебя поняли, Борис Джонсон», — обращается Серёга С.

Ряд пользователей указывает на то, что украинский президент Владимир Зеленский, по сути, продал свою страну Западу, поэтому новый хозяин сам распоряжается с тем, какая судьба ждёт его имущество.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Марионетка

«Согласен! Украинцы должны за англосаксов положить свои головы, все до последнего! Денег им дали мешки, оружия навалом, что ещё бандеровцам надо?! Пора бы уже отдать Западу свои долги», — считает Евгений П.

Нашлись и те, кто уверен, что мир на Украине в первую очередь ударит по Великобритании, которая обнажит перед общественностью, свою шаткую политическую ситуацию.

«Интересно: где эта нестабильность начнётся? Не в мелкобритании ли? Самоуверенность пошатнётся? Беда-то какая!» — пишет Артём Л.

«Да им принять поражение будет позором. Хотя рано или поздно это произойдёт. Своим вооружением и участием в конфликте они только затягивают неизбежное, не более того», — убеждена Лейсан Р.

Напомним, 26 июня агентство France-Presse опубликовало материал, согласно которому премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном о том, что существуют риски в случае дипломатического разрешения ситуации на Украине. Британский политик утверждает, что «любая попытка урегулировать конфликт сейчас приведёт только к длительной нестабильности».