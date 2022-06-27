Напряжение вокруг Калининграда возрастает. Повышение градуса в регионе выгодно Западу, в первую очередь США и Великобритании. Они готовы воевать с Россией до последнего литовца, поляка и латыша. Потому как война в Европе перенаправит финансовые и товарные потоки, выключит трубопроводы, ослабит и подчинит европейские экономики и пр. А в идеале — уничтожит ненавистную им Россию.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

К силовому решению в Восточной Балтике Запад готовился давно. И российская спецоперация на Украине — лишь удачный повод для развязывания военных действий в Прибалтике. Так сказать, открытие «второго» фронта военного противостояния с Россией. И число «фронтов» будет только увеличиваться; следующим наверняка будет Приднестровье.

Российское военное руководство за последние годы фиксировало кратное увеличение западной военной мощи у границ Белоруссии и Калининградской области: переброска техники, тяжёлых вооружений, воинских подразделений, формирование штабов коалиционных дивизий альянса в Польше и Латвии, существенное увеличение ёмкости портовой и аэродромной инфраструктур. Увеличилось количество полетов разведывательной и тактической авиации стран НАТО в нашем приграничье.

Крупнейшие натовские склады, хранилища, ранее располагавшиеся в Германии, Голландии, Норвегии и Бельгии, методично перебрасывались в Польшу и Прибалтику. Например, один из крупнейших складов бронетехники сформирован около польского города Повидзе: до белорусской границы за пару часов, до Калининграда — полтора.

И как-то уже забылось, что в 2016 году британский телеканал BBC не просто так показал фильм World War Three: Inside the War Room («Третья мировая война: в командном пункте»), где был смоделирован гипотетический сценарий нападения России на Прибалтику и возможное начало Третьей мировой войны…

Цитата из фильма World War Three Inside the War Room. BBC Вторжение российских войск

Напомню, именно тогда белорусский министр обороны Андрей Равков заявил, что, «это кардинально меняет стратегию применения войск в возможном военном конфликте. И эта стратегия не оставляет времени для мирного урегулирования разногласий».

Товарищ Сталин, оставив нам в наследство противоречивую послевоенную раскройку границ, вероятно, не предполагал, что наступит время, когда это станет причиной противостояния и возможной войны.

И вот теперь наступила новая реальность. Никакие границы государств отныне не являются нерушимыми. Отныне никакие договоры не способны гарантировать территориальную целостность стран.

Спецоперация российских войск на Украине обозначила грядущий перекрой территорий. Уже сейчас понятно, что Херсонская область, часть Запорожья и Николаевщины не вернутся в состав Украины в случае её военного поражения. Всё это, вместе с Донецком и Луганском, станет частью России.

Все небольшие страны, якобы суверенные, в послесоветские годы разгонявшие национализм и русофобию, не смогут сохранить свои границы.

Как это ни парадоксально, но именно Россия была гарантом границ многих «независимых» государств. Теперь ситуация изменилась.

Если всё-таки России придётся «прорубать Сувалкский коридор» в Калининград, то неизбежны территориальные изменения. Но тут перед Россией встанет… белорусский фактор.

Напомню, как белорусский президент Александр Лукашенко заявил в 2013 году: «У нас по Калининграду позиция ещё более жёсткая, чем у российского руководства. Я считаю, что это наша земля. В хорошем смысле этого слова. Я не претендую на то, чтобы завтра забрать Калининград, но если можно было бы — то с удовольствием».

(сс) Администрация президента России Александр Лукашенко

То есть прорубание коридора из российского Калининградского региона в (пока) дружественную Белоруссию со временем, с неизбежным изменением геополитического расклада, грозит повторением ситуации в будущем.

Это сейчас, когда мы наблюдаем «принуждение к интеграции» в Союзном государстве, заявление «это наша земля» вызывает улыбку. А в случае изменения политической обстановки в Белоруссии или ослабления России может оказаться не до улыбок.

Потому, с одной стороны, построение Союзного государства должно перестать наполняться рафинированной пустотой; должно быть единое мощное государство. С другой стороны, если война неизбежна, то хватит играть в миролюбие.