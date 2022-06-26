Призыв ведущих французских энергетических компаний — Engie, EDF и TotalEnergies — к гражданам Франции, чтобы те изменили своё поведение и немедленно ограничили потребление энергии, электроэнергии, газа и нефтепродуктов из-за стремительного роста стоимости сырья, вызванного сокращением поставок из России, вызвал бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 26 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

«Балбесы! Ввели санкции против России, а свет и тепло призывают экономить своих граждан. Шедеврально! Бу-га-га!» — смеётся Сергей Г.

Многие пользователи не были удивлены тому, что и французов настигла волна ограничений потребления электричества, газа и нефти.

«Ой, французы, то ли ещё будет. Скоро вы сильно пожалеете, что Макрона выбрали президентом, а не Ле Пен», — предрекает Светлана С.

Некоторые комментаторы отмечают, что такой исход событий является закономерным, потому что, отказываясь от российских энергоносителей, французы остаются с носом.

«Наконец-то! Французы добились своего. Ну ничего, нормально. Надо бы нам ещё отключить всё, что поставляется во Францию. Пусть Макрон поймёт, как будет народ реагировать. На этот раз он забастовками и демонстрациями не отделается», — уверена Татьяна П.

Часть людей полагает, что сокращение потребления электроэнергии и отопления провоцирует снижение уровня благополучия французских граждан.

«А французские власти понимают, что никто просто так электричество не расходует? Всегда и везде оно используется строго по назначению. Получается, что теперь французам придётся экономить на свете, кондиционерах и электрических чайниках! Это же катастрофическое падение уровня благополучия!» — пишет Мартин С.

Петрус ван Шендель. Разговор при свечах

«Говорят, в Европе жара стоит. Если экономить на кондиционерах, то сердечники вымрут. Получается, что французские власти своими санкциями сокращают население Франции!» — считает Арина Д.

Ряд пользователей указывает на то, что мало кто из французов прислушается к призывам энергетических компаний.

«Сейчас мир такой, что всем плевать друг на друга, так что никто ничего не ограничит», — уверен Артём Г.

«Я считаю, что французам нужно хором послать куда подальше своё руководство. Интересы народа должны быть у власти превыше всего. Сейчас же Париж исполняет указания Вашингтона», — поделился своим мнением Михаил П.

Нашлись и те, кто считают, что нынешние европейские политики, по сути, предали своих граждан, отдав предпочтение удовлетворению интересов Соединённых Штатов Америки.

«Какая всё-таки была мудрая и дальновидная Меркель. Таких политиков по пальцам перечесть. Как умело она держала Европу, не давая развиться этому конфликту. При подписании Минских соглашений очень многое зависело от неё. Разумный подход и заповедь как у врачей: «Не навреди». Вот чем она руководствовалась при своём исполнении должности канцлера Германии. И тут Шольц! Сами немцы этого не поймут никогда. Теперь в эту же петлю лезет Макрон и тянет туда же весь французский народ», — указывает Мария У.

Напомним, 26 июня издание Le Journal du Dimanche опубликовало материал, согласно которому ведущие французские энергетические компании — Engie, EDF и TotalEnergies — призывали граждан изменить своё поведение и немедленно ограничить потребление энергии, электроэнергии, газа и нефтепродуктов из-за стремительного роста стоимости сырья, вызванного сокращением поставок из России.