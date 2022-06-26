Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что на данный момент любая попытка урегулирования конфликта на Украине приведёт к сохранению в мире нестабильности и усилению позиций России. Об этом политик заявил 26 июня президенту Франции Эммануэлю Макрону в ходе встречи на саммите «Большой семёрки» в Эльмау.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз дышит на ладан

Читайте также: Джонсон предостерёг Макрона от попыток урегулирования конфликта на Украине

Заявление главы британского правительства обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что отказ от урегулирования ситуации на Украине обернется последствиями для стран Европейского союза, чего, видимо, и добивается Британия.

«Джонсон оговорился — нестабильности в Британии, которая, разжигая конфликт на Украине и в Европе, рассчитывает снять шкуру с Евросоюза и ещё пожить за счёт распила Германии и Франции», — прокомментировал заявление Джонсона автор телеграм-канала «Open Ukraine | Открытая Украина».

«Война — это мир. Эх, классика», — отреагировал Arthur.

«Мало смертей… У хозяев летние каникулы, по возвращении обсудят», — с сарказмом добавил «Твой».

«А любая попытка не урегулировать приведет к развалу Евросоюза. Тот случай, когда можно с чистой совестью болеть за обе команды», — с сарказмом добавила Tatiana A.

«Французы потерпят, Англии ведь виднее…» — пишет также не без сарказма.

«Да, да, бриттам очень нужен конфликт, любят они в мутной водичке рыбку ловить. Это их мерзкая природа», — отреагировал zst.

«Бритты, будучи в ЕС, намутили дел, потом слились, но всё равно не оставляют попыток добить Европу. Эх, Макрон, Макрон, подумай о своём народе», — написала Елена.

Présidence de la République France Эммануэль Макрон

«Очень мудро подмечено! Для британцев это последний шанс остаться на плаву. Иначе — полный крах!» — считает Евгений.

«Проблемы Британии — это проблемы всего мира. А проблемы остального мира Британию не волнуют», — комментирует Ilona K.

«Джонсон — оригинал. Война способствует стабильности и миру. Вот такая оказывается логика! По-нашему, это бред!» — отметила Nadin.

«Для них нормально думать только о своих интересах. Украина этого не понимает, а руководство продалось», — отреагировала Наталья К.

«Британии мир не нужен, имперские амбиции никуда не делись», — подчеркнул Станислав.

«Ну конечно, нестабильность усилится… Его личная нестабильность…» — подчеркнула Вера.

«Ну то есть пусть воюют до последнего украинца», — с сарказмом пишет Irene et Sonya.

«А мир — это Британия и ее сателлиты?» — задался вопросом Jutanik.

«Кто бы сомневался, нерасчëсанный черт (Джонсон — О. П.) продолжает толкать Украину к войне до последнего украинца за англосаксонские интересы», — подытожил Alehandro.