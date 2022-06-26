Соединенные Штаты Америки пришли в упадок и стали посмешищем для всего мира. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп в ходе митинга сторонников в штате Иллинойс.

Gage Skidmore Джо Байден

«Это страна упадка», — отметил он.

Трамп также добавил, что основные проблемы в Соединенных Штатах — это рекордные инфляция и цены на топливо, потеря энергетической независимости, а также высокий уровень преступности.

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Заявление бывшего американского лидера обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения не смогли не согласиться с Трампом.

«Если США исчезнет, я плакать не буду!» — отреагировала Валя Б.

«Байден, вперёд, развали империю зла», — с сарказмом добавил Vic.

«Она всегда была… посмешищем. Такое себе открытие!» — пишет Яна.

«Да и при Трампе Америка не была из числа первых по здравомыслию!» — также отметил один из участников обсуждения.

«У них один президент хлеще другого», — добавила Svetlana K.

«А он прав… А может, Байден — русский агент?» — пошутила Наталья Ш.

«Байден — лучший президент США. Желаю ему переизбраться на новый срок. Всем сердцем за него болею. Берегите его, следите за воздухом, не подпускайте близко людей в ростовых куклах и спрячьте велосипед», — иронизирует Александр Д.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«И не поспоришь… Хотя такой потенциал. Был», — написала Лия.

«Трамп, конечно, очки так зарабатывает. Но тут с ним не поспоришь», — пишет Елена.

«Все они хороши…» — отреагировала Юлия.

«Сейчас мужик за все унижения оттопчется. И ведь повод дают, не отнять», — отметила Sola.

«При Трампе поводов посмеяться тоже хватало. Сейчас все то же самое, плюс деменция», — добавил ts_o_a.

«Сейчас гиперинфляция, и страна на две части раскалывается», — ответил ему «Твой Друг».

«Деньги печатать ничем не обеспеченные начали задолго и до Трампа, и до Байдена. Традиция такая американская. Усугубилось — да, но началось не с них», — ответил ему («Твой Друг») ts_o_a.

«Да. Это им за распад СССР. Ответочка летит! Радовались, что обманули наш многонациональный народ, грабили 30 лет, пришло время по счетам платить!» — ответила ему («Твой Друг») Татьяна Х.

«Так и есть. Гегемония США всё. Таймер отчёта запущен к новой великой депрессии и гражданской войне», — написал Антон.

«Трамп и Россию не особо любит, просто он поймал волну сейчас. В Америке все основано на шоу, это у них лучше всего получается, тут с ними никто не сравнится», — подытожила Lena.