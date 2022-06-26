Президент США Джо Байден и его коллеги по G7 договорятся о запрете на импорт нового золота из России, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Золото

Уточняется, что министерство финансов США в ближайшие дни обнародует постановление о запрете на ввоз нового российского золота в страну. Данный запрет дополнит действующие антироссийские санкции.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Не знают, как нагадить ещё!» — отметила Ярина.

«Как газ из-под полы покупают, так и золото с клеймом турецким пойдет. Страшилки Байдена», — ответила Ярине Наталья.

«На каждом колечке будут искать надпись «новье»? Бедные наши женщины, это сколько времени потеряешь на таможне, доказывая, что колечко — бабушкина память. Мрак», — иронизирует Паша Ю.

«Всё… Золото России девать некуда, будем делать для страны золотую сантехнику и унитазы вечные! А ободок на крышке унитаза из белого золота! Красота!» — шутит I.

«В этом всем так веселит Япония. Уж им-то что запрещать, понять не могу? Практически все привозное, им бы на этом всем ручонки погреть, а они позорятся», — отреагировал Михаил К.

«Япония утратила свой суверенитет после окончания Второй мировой войны и превратилась в колонию США. По сути там есть наместник (их премьер и его правительство), которое, хочет оно того или нет, будет выполнять пожелания гегемона даже в ущерб японскому обществу. Но, я думаю, в скором времени там начнут возникать националистические движения против США, потому что даже покорный раб мечтает о свободе и как только удавка ослабнет, он попытается убежать», — ответил Ivan Михаилу К.

«Ну Россия как раз не самый большой продавец золота. И еще с 2014 года золотодобывающая промышленность РФ под санкциями и все добытое золото закупал ЦБ и какие-то банки, и только недавно лондонская биржа приползла к Путину на коленях и попросила слить немного золотишка, так как нарисовались большие проблемы в реальном золоте. Золота-то на бумаге полно, а вот в металле с этим беда», — отметил Valerio А.

«Свет клином не сошёлся на западных странах. Потенциал России позволяет предлагать остальному миру правила более безопасного и разумного существования и сотрудничества. Время покажет, кто был прав!» — добавил Ya Ya.

History of Geo Золото в слитках

«Да врут они всё. Сейчас они от золота откажутся — пчёлы против мёда! Это чтобы втихаря через частные компании и посредников брать наше золото со скидкой…» — отреагировал Александр Е.

«В условиях подорванного доверия к доллару и евро золото, как никогда раньше, имеет актуальность в качестве хранения резервов для стран, не являющихся коллективным Западом. Лишь вопрос времени, когда эти страны начнут закупать золото, в том числе и российское. Кратковременно это может нанести ущерб нашим золотодобытчикам, но среднесрочно и долгосрочно они даже выиграют от этого», — считает Ivan.

«Они себе (своим гражданам) гадят! Условно, купит Индия у РФ, продаст в Канаду, только дороже будет», — пишет Strannik.

«Теперь цена на золото взлетит», — отреагировал Prohur.

«Ничего, была РФ — газовая, нефтяная, — не звучит, но теперь будет золотая! Звучит. Ура», — иронизирует Алекс Д.

«С газом и нефтью уже разобрались? Молодцы какие. Ну и здорово, только золото сейчас перекроют и наступит у них счастье», — с сарказмом добавил Роман Ч.

«Вот почему они раньше так не сделали, сколько золота вывезли из страны за фантики», — подытожил Александр Иванович.