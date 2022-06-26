Когда японское правительство объявило об отказе России в режиме благоприятствования в торговле, мне вспомнились беседы с японскими предпринимателями, которые с негодованием говорили о собственном правительстве, которое, следуя за США, требовало прекратить торгово-экономические связи с советскими ведомствами и предприятиями. Так было, например, при вводе в Афганистан ограниченного контингента советских войск или при пресечении полета южнокорейского «Боинга», провокационно вторгшегося глубоко в воздушное пространство СССР над Камчаткой и Сахалином.

Николас Мас. Овощной рынок

При этом в связи с необоснованными и незаконными притязаниями официального Токио на советские Курильские острова ультраправые силы Страны восходящего солнца совершали нападки и угрозы в адрес компаний, которые годами вели взаимовыгодную торговлю с СССР. У офисов их компаний фашиствующие молодчики устаивали шабаши, с глупыми обвинениями предпринимателей в «предательстве и шпионаже».

Помню, как владелец лесоперерабатывающей компании, импортировавшей древесину с советского Дальнего Востока и Сибири, говорил: «Пусть политики решают свои проблемы политическими методами. Зачем они мешают торговле с вашей страной, которая весьма выгодна нашему государству?» На вопрос же, обязаны ли японские бизнесмены прислушиваться к окрикам правительства или правых сил, был дан ответ: «Конечно, это противозаконно, но в нашей стране создана неприязненная к СССР атмосфера, когда во избежание неприятностей лучше власти не раздражать…»

Что же касается крупного японского капитала, то для него правительство и вовсе не указ. Хотя, конечно, поддержка правительством торгово-экономических связей с той или иной страной весьма полезна. Так было, например, в 70-е годы прошлого столетия, когда премьер-министр Японии Какуэй Танака поощрял участие японского крупного капитала в освоении Сибири, продаже Советскому Союзу современных предприятий «под ключ», которые и сейчас продолжают успешно работать. Мало кто помнит, что тогда Япония делила с ФРГ первое-второе места во внешнеэкономических связях СССР с капиталистическими странами.

Какуэй Танака

Не скрою, было печально узнавать, что под воздействием японского правительства и, опасаясь репрессалий Вашингтона успешно работавшие на российском рынке крупные японские компании сворачивают свою деятельность в нашей стране. Так, работу в РФ временно остановили Toyota Motor, Nissan Motor, Bridgestone и Fast Retailing, радовавшая российских потребителей качественной и относительно недорогой одеждой магазинов Uniqlo.

Однако оказывается, не все японские компании «взяли под козырек» и последовали за правительственными «санкциями». Со ссылкой на японское информационное агентство «Киодо цусин» ТАСС сообщает, что лишь 4 из 168 (2,4%) крупных японских компаний, ведущих свою деятельность в РФ, приняли решение окончательно уйти с российского рынка из-за ситуации вокруг Украины. Это следует из последнего доклада японского статистического центра Teikoku Databank.

Теодор Жерар. Базарный день (фрагмент). XIX век

Отмечается, что в случае Японии доля решивших покинуть российский рынок является самой низкой среди стран Группы семи (G7). По мнению агентства, японские компании тем самым занимают осторожную позицию, надеясь в будущем возобновить работу в РФ. Кроме того, многие фирмы не обладали заранее составленным планом действий на случай необходимости покинуть Россию, что также повлияло на их осторожность, подчеркивает Киодо.

А потому высказываемое мнение о том, что правительство Кисида низвело к нулю торгово-экономические отношения с Россией, мягко говоря, преувеличено. К тому же и само японское правительство сознает, что глупо ради похвалы из-за океана «стрелять себе в ногу». К тому же его политику «адских санкций» не поддерживают гиганты экономики страны, такие как Мицубиси и Мицуи, отказывающиеся терять миллиарды долларов, получаемые от участия в сахалинских нефтегазовых проектах. Как уже отмечалось, велика зависимость от российского сырья в рыбоперерабатывающей и деревообрабатывающей отраслях японской экономики.

Конечно, ожидать от, что называется, «закусившего удила» Кисиды изменения его открыто враждебной политики в отношении России, ее руководства и народа не приходится. Но «кисиды» приходят и уходят… А японцы и русские остаются близкими соседями, которые в истории отношений друг с другом уже навоевались и рано или поздно и на сей раз вернутся к бездарно утрачиваемым по прихоти политиканов взаимовыгодным связям.